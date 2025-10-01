Xe cảnh sát Mỹ từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng – quen thuộc trên đường phố, phim hành động hay những bộ phim kinh điển Hollywood. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng giữa vùng quê Derbyshire (Anh), lại tồn tại một 'nghĩa địa' xe cảnh sát Mỹ phủ đầy cỏ dại.

Trong chuyến ghi hình mới đây, kênh YouTube The Late Brake Show đã phát hiện cả một bộ sưu tập hiếm gồm Ford Crown Victoria, Dodge Diplomat, Chevrolet Caprice, thậm chí cả một chiếc taxi vàng từng lăn bánh ở New York.

Tất cả đều thuộc sở hữu của một nhà sưu tầm, người đã chuyển sang Canada, bỏ lại sau lưng một “kho báu” thời gian.

Một cánh đồng ở Derbyshire (Anh) vừa hé lộ bộ sưu tập kỳ lạ.

Chiếc Dodge Diplomat 1987 đầy duyên nợ

Tâm điểm của bộ sưu tập là chiếc Dodge Diplomat đời 1987 – từng là xe cảnh sát thực thụ, sau đó góp mặt trong bộ phim The Usual Suspects.

Xe sau đó sang Ireland, từng được dùng làm linh vật quảng cáo cho một tiệm pizza, rồi cuối cùng cập bến nước Anh. Dù không nổ máy được trong buổi ghi hình, câu chuyện của chiếc Diplomat lại khiến giới mê xe thích thú.

Dàn Ford Crown Victoria – “linh hồn” cảnh sát Mỹ

Phần lớn khu vườn bị chiếm lĩnh bởi Crown Victoria – dòng sedan khung rời nổi tiếng, gần như đồng nghĩa với hình ảnh xe cảnh sát Mỹ.

Nhiều chiếc vẫn còn giữ nguyên còi hú, đèn pha chiếu rọi và cả máy tính bên trong. Đáng ngạc nhiên, sau hơn một năm bị bỏ không, nhiều xe vẫn khởi động trơn tru, động cơ V8 4.6L nổ êm như chưa từng bị lãng quên.

Taxi, Caprice và cả nhà kho đầy phụ tùng

Ngoài xe cảnh sát, bộ sưu tập còn có một Crown Victoria bản trục cơ sở dài từng hoạt động như taxi ở New York, với cửa sau kéo dài để tăng khoảng để chân.

Bên cạnh là Chevrolet Caprice trang bị bảng đồng hồ điện tử – dù xuống cấp, vẫn gây ấn tượng khi xuất hiện giữa làng quê nước Anh.

Chưa hết, một nhà kho đi kèm chất đầy phụ kiện “hậu cảnh sát”: từ đèn ưu tiên, máy bắn tốc độ đến cả băng niêm phong hiện trường. Chủ cũ từng kinh doanh phục chế và bán lại những thiết bị này, trước khi bỏ dở bộ sưu tập.

Theo tiết lộ, nhiều chiếc xe trong “nghĩa địa” đặc biệt này sẽ sớm được đưa trở lại Bắc Mỹ – nơi chúng từng một thời rong ruổi trên đường phố, hộ tống những cuộc rượt đuổi và gắn liền với hình ảnh cảnh sát Mỹ trong mắt công chúng.

Theo Hotscar