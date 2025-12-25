Shilla Monogram Danang là khu nghỉ dưỡng được đầu tư bởi Tập đoàn Thành Công và vận hành bởi The Shilla Hotels & Resorts, đánh dấu sự mở rộng sang ngành du lịch - nghỉ dưỡng của Tập đoàn Samsung ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

Đẳng cấp của Samsung trong ngành du lịch - nghỉ dưỡng

Câu chuyện của Shilla Monogram Danang gắn liền với nền tảng từ Tập đoàn mẹ. Trong nhiều thập kỷ, The Shilla Hotels & Resorts đã hoạt động như một gương mặt đại diện của Tập đoàn Samsung. Kể từ khi thành lập vào năm 1979, The Shilla Seoul được chỉ định đón tiếp các chuyến thăm cấp nhà nước, các nhà ngoại giao quốc tế và các sự kiện ngoại giao đẳng cấp thế giới, qua đó thiết lập một tiêu chuẩn sang trọng tại châu Á.

Quyết định ra mắt thương hiệu Shilla Monogram, và đặc biệt là chọn Quảng Nam và Đà Nẵng làm nơi ra mắt đầu tiên ngoài Hàn Quốc thể hiện sự tự tin của Samsung trong việc mang dấu ấn của mình ra đấu trường quốc tế.

Shilla Monogram Danang mang triết lý của thương hiệu: "Shilla Monogram, di sản Shilla giao thoa cùng sắc Việt". Cam kết "Sự tinh tế độc bản" được coi là DNA vận hành của khu nghỉ dưỡng, đảm bảo mọi điểm chạm - từ hành trình phục vụ khách hàng tỉ mỉ đến sự hòa hợp kiến trúc sang trọng của khu nghỉ dưỡng đều đạt được sự cân bằng hoàn hảo.

Shilla Monogram Danang được chứng nhận là khách sạn 5 sao bởi Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam từ năm 2020, sở hữu 309 phòng nghỉ, suite và căn hộ, mang đến sự pha trộn độc đáo giữa dịch vụ tinh tế theo phong cách Hàn Quốc và trải nghiệm văn hóa địa phương của TP Đà Nẵng và di sản được UNESCO công nhận của Phố cổ Hội An.

Trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng, các tiện nghi độc quyền được thiết kế cho sự chăm sóc toàn diện như: Sulwhasoo Spa danh tiếng, phòng golf 3D, hồ bơi bốn mùa, và khu vườn trị liệu ngoài trời yên tĩnh…

Những giải thưởng danh giá, khẳng định “tiêu chuẩn Shilla”

Năm 2025, Shilla Monogram Danang đã mang về 3 trong số những giải thưởng toàn cầu danh giá nhất của ngành: Khu nghỉ dưỡng Phong cách sống hàng đầu Châu Á 2025 bởi World Travel Awards; Khu nghỉ dưỡng Tiệc cưới sang trọng 2025 bởi World Luxury Awards; Khu nghỉ dưỡng Biển cho gia đình hàng đầu Việt Nam bởi Best Hotels & Resorts Awards.

Ông Karim Meziane - Tổng quản lý của khu nghỉ dưỡng chia sẻ: "Trong hành trình 5 năm tiếp theo, chúng tôi vẫn tận tâm với lời hứa cốt lõi của mình: kế thừa dịch vụ tinh tế, độc bản của The Shilla kết hợp với văn hóa Việt Nam sôi động, chân thực, thiết lập tiêu chuẩn cho nghỉ dưỡng sang trọng tại châu Á, đồng thời đẩy mạnh cam kết với cộng đồng đã chào đón chúng tôi".

Khu nghỉ dưỡng Shilla Monogram Danang

Địa chỉ: đường Lạc Long Quân, phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng

Website: https://www.shillamonogram.com/dnmg/index.do

Hotline: 0235 6250 088

Email: reservations@danang.shillamonogram.com

(Nguồn: Shilla Monogram Danang)