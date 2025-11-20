"Một nhân viên đã chăm sóc chúng tôi rất chu đáo trong khoảng thời gian đó và tìm giải pháp hỗ trợ. Cô ấy là nhân viên tốt bụng nhất trên tàu", du khách tên Cindy chia sẻ. Được biết, họ đã kịp thời di chuyển ra sân bay Phù Cát (Gia Lai) trong sáng nay, 20/11.

Theo Tổng Công ty đường sắt Việt Nam (VNR), trong đợt mưa lũ lịch sử những ngày giữa tháng 11, nhiều tuyến đường sắt và đường bộ tại khu vực miền Trung bị chia cắt. Hai vị khách nước ngoài trên đi chuyến tàu SE1, nhưng bị kẹt lại ở ga Khánh Phước (Gia Lai) do nước lũ dâng cao.

Hai vị khách vô cùng lo lắng vì nhiều khả năng không thể đến TPHCM kịp chuyến bay về Pháp. Nhận thấy tình huống cấp bách, tiếp viên Đặng Thị Thảo, Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội, đã động viên và tìm cách để hỗ trợ du khách.

Sau nhiều giờ liên hệ, chị Thảo kết nối được với một người quen, cũng là nhân viên đường sắt gần khu vực "mắc kẹt". Nắm được tình hình, họ đã dùng xe máy tới đón, chở hai vị khách vượt qua đường dân sinh, men theo các điểm an toàn, chưa bị ngập để kịp ra sân bay Phù Cát (Gia Lai) trong sáng ngày 20/11.

Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình và kịp thời của chị Thảo, hai hành khách đã đến sân bay an toàn, kịp bay tới TPHCM để lên chuyến bay về Pháp.

Hình ảnh 2 vị khách đăng tải

Chị Thảo cho biết, chị rất vui khi hỗ trợ được hai vị khách. Chị cho rằng, không chỉ mình mà bất cứ tiếp viên đường sắt hay người Việt Nam nào cũng sẽ làm như vậy khi gặp tình huống tương tự.

"Công việc của chúng tôi không chỉ là phục vụ hành khách trên tàu mà còn đồng hành, giúp đỡ khi khách gặp khó khăn", chị chia sẻ. Được biết, chị Đặng Thị Thảo cùng chồng đều công tác tại Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội. Anh chị đã có hơn 15 năm gắn bó với những chuyến tàu xuyên Việt.

Anh Romain Labat - một trong hai du khách - chia sẻ, trong điều kiện phức tạp và khó lường, công ty đường sắt vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ thực phẩm, cơ sở vật chất sạch sẽ cho họ. Anh cảm kích trước lòng, sự hỗ trợ nhiệt tình, đầy trách nhiệm của chị Thảo.

Từ ngày 18/11, ngành đường sắt bắt buộc phải dừng khai thác hàng loạt chuyến tàu để đảm bảo an toàn cho hành khách.

VNR cho phép hành khách trả vé trực tuyến, không thu phí đối với các trường hợp lịch chạy tàu bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sự cố đặc biệt, gây tắc đường, chậm giờ hoặc hủy chuyến.

Hệ thống bán vé điện tử sẽ tự động tiến hành hoàn trả số tiền vé vào tài khoản đã được sử dụng khi thanh toán. Để đảm bảo thao tác trả vé online diễn ra thuận lợi, hành khách cần lưu ý nhập chính xác và đầy đủ các thông tin, gồm: số điện thoại, địa chỉ email, mã đặt chỗ.

Những thông tin này là cơ sở để hệ thống tự động đối chiếu, xác thực và thực hiện hoàn tiền.