Chris và Shayna Dufresne là cặp YouTuber người Canada, chủ kênh du lịch gần 20.000 lượt theo dõi, ghi lại hành trình khám phá thế giới của gia đình 4 thành viên.

Mới đây, cặp đôi đến Việt Nam và có hành trình khám phá ẩm thực Hội An (Đà Nẵng). Có 2 món đặc sản Hội An khiến cặp đôi phải thốt lên: "Thành thật mà nói, chỉ riêng cao lầu và bánh bông hồng trắng thôi cũng đủ khiến tôi muốn quay lại Hội An nhiều lần".

Cặp đôi thưởng thức món ăn tên lạ - "bông hồng trắng" tại một nhà hàng gia truyền, rất nổi tiếng ở Hai Bà Trưng (Hội An). Bước vào nhà hàng, họ bắt gặp những người phụ nữ đang tỉ mỉ nặn vỏ bánh trắng, dẻo, mềm mỏng và nở nụ cười thân thiện chào đón khách.

Những người thợ khéo léo nặn vỏ bánh. Ảnh: The Dufresnes

Thực tế món "bông hồng trắng" này là bánh bao và bánh vạc hấp, xếp chung vào một đĩa, bày biện đẹp như một đoá hoa hồng trắng nở rộ. Đây là một món ăn được sáng tạo trong quá trình giao thoa ẩm thực Việt - Hoa ở Hội An từ cả trăm năm trước, chế biến rất tỉ mỉ, cầu kỳ, nguyên liệu cũng được tuyển chọn kỹ càng.

Với du khách nước ngoài, món đặc sản này phổ biến với cái tên "white rose" (bông hồng trắng).

Bánh hoa hồng trắng là đặc sản hấp dẫn du khách ở Hội An. Ảnh: Foodieandami/Lò bánh bao, bánh vạc Hoa hồng trắng

Nguyên liệu chính để chế biến hai loại bánh này là gạo - loại gạo ngon, dẻo, thơm. Gạo được xay thành bột, lọc đi, lọc lại cho thật tinh khiết rồi ve thành khối lớn. Sau khi nhồi kỹ cho mềm, quánh, bột sẽ được vê thành hình thuôn dài, sau đó ngắt từng cục bột vừa phải, dùng ngón tay nắn thành một miếng vỏ thật mỏng và đều đẹp, như cánh hồng bạch xinh xắn.

Việc nặn vỏ bánh đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo. Ảnh: The Dufresnes

Nhân bánh bao gồm tôm, thịt nạc, nấm mèo, giá và một ít hành lá, tất cả được thái mỏng, xào lên cùng gia vị vừa miệng. Bánh bao phải được gói 1 lớp bột thật mỏng, cách điệu như cánh hoa hồng, bánh vạc lớn hơn bánh bao, được nặn như hình quai vạc. Bánh vạc thường được bỏ chút nhân tôm quết nhuyễn vào giữa.

Tạo hình cho chiếc bánh cần sự tỉ mỉ, để nắn từng chút nếp gấp nhỏ trên phần nhân chả tôm bé tí nằm giữa vỏ bánh. Ảnh: The Dufresnes

Sau khi nặn xong, đầu bếp xếp những "cánh hồng trắng" vào nồi hấp cách thủy, khoảng 15 phút là bánh vừa chín tới. Bày biện bánh ra đĩa, họ trải một lớp hành phi vàng, một muỗng dầu phụng thơm lên trên bề mặt cho món ăn óng ả, hấp dẫn. Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận được vị ngọt của nhân tôm, nhân thịt, mùi thơm của gạo trắng cùng những lát hành phi béo ngậy.

Khi đĩa bánh nóng hổi được mang ra, 2 du khách Canada không chần chừ mà thử ngay. "Ngon tuyệt cú mèo", Chris thốt lên.

Cặp đôi thưởng thức và nhận xét: Thịt lợn mềm, nêm rất vừa, điểm thêm những hạt tiêu đen cay nhẹ. Lớp vỏ bánh dẻo, dai vừa phải, không bị mềm nhũn như nhiều loại bánh khác. Shayna cho biết phần vỏ bánh khiến cô liên tưởng đến món pierogi - một loại bánh bao truyền thống của Ba Lan.

Khi chấm chiếc bánh cùng nước mắm, hương vị hòa quyện giữa mặn, ngọt, cay vừa phải khiến món ăn trở nên "đáng nhớ hơn". Ảnh: The Dufresnes

Mỗi đĩa bánh hoa hồng trắng tại nhà hàng nổi tiếng Hội An này có giá 70.000 đồng.

Khánh Linh