Danny and Diggy – hai du khách đến từ Anh gần đây trở lại Hà Nội sau chuyến du lịch đầu tiên 7 năm trước. Ngoài ghé thăm một số điểm đến, họ còn dành thời gian trải nghiệm các món ăn đường phố thơm ngon.

Trong đó, có 1 món mà cặp đôi tiết lộ đã thưởng thức vào bữa sáng đầu tiên ngay khi tới Thủ đô, đó là mì vằn thắn.

“Chúng tôi muốn thưởng thức một món ăn dạng nước nóng hổi vào buổi sáng và đang tìm xem có lựa chọn nào phù hợp không”, hai vị khách Tây cho hay.

Danny và Diggy thưởng thức món mì vằn thắn trong bữa sáng đầu tiên khi trở lại Hà Nội lần 2

Sau một lúc đi dạo, họ vô tình nhìn thấy một quán mì vằn thắn vỉa hè, nằm ngay đầu phố Hàng Chiếu, gần Ô Quan Chưởng, nên quyết định dừng chân dùng bữa ở đây.

“Tôi không biết quán phục vụ món ăn gì nhưng thấy thú vị nên nóng lòng muốn được thưởng thức. Món mì nước đang được nấu trong nồi lớn, bốc hơi nghi ngút”, Diggy nói.

Còn Danny quan sát và tỏ ra hào hứng khi thấy chủ quán đang trực tiếp trụng mì sợi thủ công, xung quanh có một số khay nguyên liệu trông khá tươi ngon.

Món mì vằn thắn hấp dẫn mà 2 vị khách Tây trải nghiệm

Tại quán, Danny và Diggy gọi 2 suất mì vằn thắn đầy đủ, giá 40.000 đồng/suất. Khi phần mì được bưng lên, nam du khách không giấu nổi sự ngạc nhiên vì món ăn có hình thức khá hấp dẫn, gồm nhiều loại thịt kèm theo.

“Món ăn trông quá hấp dẫn, chỉ cần ngồi đơn giản ở vỉa hè là có thể thưởng thức ngay”, anh nói.

Theo quan sát của Danny, tô mì được phục vụ đầy đặn, gồm một số nguyên liệu như trứng, thịt xá xíu, tôm, nấm, há cảo, rau mùi…

“Điều thú vị là tôi nhìn thấy chủ quán trực tiếp làm đồ ăn kèm cho món này ở ngay bên cạnh, trông chúng rất tươi”, Danny nói thêm.

Nam du khách người Anh nếm thử sủi cảo và khen món này ngon, đậm đà

Khi thưởng thức, vị khách người Anh nhận xét, nước dùng thơm, hòa quyện nhiều mùi vị. Còn sợi mì dai dai, há cảo đậm đà rất ngon.

“Há cảo có độ béo ngậy từ nhân thịt, thêm chút cay nhẹ từ hạt tiêu. Há cảo kết hợp với mì trứng trông đơn giản nhưng rất ngon. Tôi rất thích”, anh nói.

Trước phản ứng thích thú của Danny, Diggy cũng lập tức nếm thử ngụm nước dùng đầu tiên. Cô thấy món mì này có vị đậm đà và mùi hương khó tả, thấy không hợp khẩu vị lắm.

Sau đó, khi cho thêm tương ớt và nước cốt chanh, nữ du khách thấy hương vị món ăn thay đổi rõ rệt, hấp dẫn hơn.

“Ban đầu, tôi thấy nước dùng có mùi tanh nhẹ, không hợp khẩu vị. Nhưng kỳ lạ là, sau khi thêm ớt và vắt nhiều chanh, món mì này dễ ăn hơn nhiều. Thực sự rất ngon”, cô bày tỏ.

Diggy nếm thử nước dùng, thừa nhận ban đầu thấy chưa hợp khẩu vị nhưng sau khi nêm gia vị lại rất ngon

Ngoài hương vị món mì lạ miệng, hai vị khách Tây còn tiết lộ ấn tượng với trải nghiệm ăn uống đường phố tại Thủ đô. Họ phấn khích khi được ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ xíu ở vỉa hè, vừa thưởng thức món ngon, vừa thoải mái ngắm cảnh phố phường tấp nập.

Theo tìm hiểu, mì vằn thắn (hay còn gọi mì hoành thánh) là món ăn có nguồn gốc từ Quảng Đông (Trung Quốc), du nhập vào Việt Nam từ khoảng những năm 1930.

Món ăn sử dụng loại mì sợi có màu vàng tươi, mềm nhưng vẫn đảm bảo độ dai để khi chan nước dùng không bị nát và dậy mùi thơm của trứng.

Mì vằn thắn là một trong những món ăn khá phổ biến ở Hà Nội

Một tô mì vằn thắn được phục vụ kèm một số nguyên liệu chính như: thịt xá xíu, há cảo hấp và chiên giòn, tôm nõn tươi hấp, trứng luộc, nấm hương…

Nước dùng được xem là yếu tố quyết định hương vị của món mì vằn thắn. Nếu ở Trung Quốc, nước dùng của món mì này khá béo và nhiều vị thuốc bắc thì ở Việt Nam, món ăn đã được biến tấu cho phù hợp với khẩu vị của người địa phương.

Ở Hà Nội, du khách có thể tìm và thưởng thức mì vằn thắn ngon ở một số địa chỉ như: mì vằn thắn Phương Béo; mì vằn thắn hủ tiếu Duy Anh; mì vằn thắn Phùng Gia; mì vằn thắn Bình Tây… hoặc ghé các tuyến phố có nhiều quán mì vằn thắn gồm: Hàng Chiếu, Đinh Liệt, Hàn Thuyên, Hoè Nhai.

Ảnh: Danny & Diggy