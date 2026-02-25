Ba ngày ở Hà Nội, anh thử khoảng 20 món ngon đường phố, trong đó có những hàng quán đông tới mức khách phải xếp hàng dài chờ đợi, khiến nam du khách nhìn thấy đã tò mò. Những hàng quán này gồm: xôi Mây ở Lý Thường Kiệt, bún ốc cô Huệ ở Nguyễn Siêu, phở 10 và bánh mì MaMa ở phố Lý Quốc Sư, bánh Roti Hàng Gai.

Xôi Mây

Xôi Mây là địa chỉ "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội và từng lên sóng truyền hình Hàn Quốc với hình ảnh chủ quán cắt xôi "thần tốc", khách xếp hàng kín xung quanh chờ mua. Quán xôi Mây hiện bán 4 loại xôi: ngô, xéo, lạc, gấc với đồ ăn kèm đa dạng như trứng, chả mỡ, thịt kho, ruốc…

Nam du khách thích thú quan sát và gọi một bát xôi xéo thập cẩm giá 38.000 đồng. Anh khen các nguyên liệu đều rất ngon, hài hòa hương vị. "Nếu quán ở trước cửa nhà tôi thì ngày nào tôi cũng ăn", Ryu chia sẻ.

Khi Ryu tới, hàng chục người đã xếp hàng chờ mua xôi

Bún ốc Huệ

Bún ốc cô Huệ có tuổi đời gần 40 năm, được thực khách ưa chuộng bởi nước dùng thanh, chuẩn vị truyền thống. Nồi nước dùng hấp dẫn thực khách bởi những miếng cà chua nổi trên bề mặt, được pha chế từ nước luộc ốc, cà chua, dấm bỗng, có chút hương vị chua thanh, dìu dịu hòa quyện, trong và ngọt tự nhiên.

"Quán thật sự rất đông đúc, tôi phải chờ khoảng 15 phút", nam du khách Hàn Quốc cho biết. Đây là lần đầu tiên anh thưởng thức loại ốc này. "Ốc ngon quá, tôi thấy chúng cực kỳ tươi, hoàn toàn không có mùi tanh", anh nhận xét. Trong bát còn có chả ốc, ăn kèm rau sống, ớt chưng.

Quán bún ốc đông đúc thực khách

Phở 10 Lý Quốc Sư

Phở 10 Lý Quốc Sư có 3 năm liên tiếp được Michelin Guide đưa vào danh sách Bib Gourmand (quán ngon giá phải chăng). Quán nằm ở điểm giao cắt giữa góc phố Lý Quốc Sư và phố Chân Cầm, với không gian rộng rãi, điều hòa mát mẻ, sức chứa hơn 40 khách.

Quán thường xuyên kín chỗ ngồi và thực khách phải xếp hàng chờ đợi phía trước cửa, nhất là khách nước ngoài. Tình cờ đi qua đây, Ryu rất tò mò nên quyết định hôm sau tới sớm thưởng thức.

Rất đông thực khách xếp hàng chờ thưởng thức phở 10 Lý Quốc Sư

Quán nhận được nhiều đánh giá tích cực từ thực khách quốc tế trên các ứng dụng mạng xã hội. Đây cũng là một trong những địa chỉ thường xuyên xuất hiện trên truyền thông quốc tế khi nhắc về phở ngon ở Hà Nội.

Nam du khách Ryu khen món ăn ngon, nhưng theo anh, ở Hà Nội có nhiều quán phở ngon chứ không riêng địa điểm này. Với anh, Hà Nội là thiên đường của món phở. "Tôi ghen tị với người Việt Nam vì được ăn phở mỗi sáng. Ăn ngon thì chờ đợi cũng xứng đáng", anh nói.

Bánh mì Ma Ma

Cách đó không xa có quán bánh mì Ma Ma cũng khiến thực khách xếp hàng dài. Ryu gọi 1 chiếc bánh thập cẩm có nhân trứng rán, thịt heo, xúc xích, rau ăn kèm với giá 35.000 đồng. Anh chờ gần 20 phút để mua được chiếc bánh mì.

Bánh mì tại đây có gần 20 lựa chọn như thập cẩm, trứng, pate thịt, gà, xúc xích hay bánh mì chay, với giá dao động từ 12.000 - 35.000 đồng/chiếc. Trên Tripadvisor, quán được chấm 4,7/5 sao.

Chiếc bánh được anh Ryu đánh giá là nóng, ngon, giá rẻ.

Bánh King Roti Hàng Gai

Quán ăn phải xếp hàng dài thứ 5 không bán món truyền thống của Việt Nam. Ở đây chuyên bán bánh Paparoti.

Nguyên liệu chính để làm bánh là bột mì, bơ, sữa, phô mai và cà phê. Đứng từ ngoài, Ryu đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn. Sau 30 phút xếp hàng chờ đợi, anh mua được chiếc bánh. Ruột bánh mềm, béo, vỏ được nướng chín giòn, tỏa hương thơm quyến rũ còn nhân socola thì mềm chảy, ngọt ngào.

"Ngon thật đấy nhưng không đến mức phải xếp hàng như vậy", nam du khách bày tỏ ý kiến riêng.

Sau 3 ngày, nam du khách Hàn Quốc cho biết anh tăng tới 5kg, dù có kết hợp tập luyện thể thao hằng ngày. Anh rất yêu thích phở, bún riêu và bún chả. "Tôi đã ăn ngon hơn mong đợi. Hà Nội có rất nhiều món đáng thử và cũng hợp khẩu vị người Hàn Quốc", nam du khách chia sẻ.