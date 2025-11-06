Lucid Motors dường như chưa thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn của chính mình khi liên tục vướng vào tranh cãi về các khoản phí kết thúc hợp đồng thuê xe. Ban đầu chỉ là vài phàn nàn rải rác của khách hàng, nay đã trở thành làn sóng bức xúc ngày càng lan rộng khi nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội về những hóa đơn cao bất ngờ mà họ nhận được sau khi hoàn trả xe.

Vụ việc mới nhất được lan truyền trên mạng xã hội được cho là điển hình và nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, khiến một số khách hàng tuyên bố sẽ ngừng thuê xe Lucid trong tương lai.

Theo phản ánh, khoản phí đầu tiên mà khách hàng này phải chịu là thay cản trước. Bản kiểm định ghi nhận chiếc xe điện Lucid Air khi được trả lại có 10 vết xước nhỏ do đá văng, một vết nứt dài 2,5 cm và một vết xước dài tương tự. Dù chỉ là những hư hại nhỏ, công ty kiểm định vẫn quyết định thay mới toàn bộ cản trước, với hóa đơn lên tới 2.400 USD (tương đương 63 triệu đồng).

Tuy nhiên, khoản phí gây tranh cãi nhất nằm ở cụm đèn hậu bên phải. Chủ xe cho biết chi tiết này chỉ có một vết nứt mảnh như sợi tóc, chạy dọc theo đường keo dán, hầu như không thể nhìn thấy nếu không phóng to và không hề gây thấm nước. Dù vậy, Lucid vẫn tính phí thay mới cụm đèn hậu với giá 4.900 USD (khoảng 128 triệu đồng).

Ngoài ra, người thuê còn bị phạt thêm 100 USD (2,6 triệu đồng) cho hư hại nhẹ ở đèn hậu bên trái. Đây là điều gây tranh cãi lớn nhất, bởi hãng chỉ sửa chữa dù mức độ hư hại tương tự cụm đèn phải thay mới. Cuối cùng là khoản phí 200 USD cho việc sửa vết trầy dài khoảng 18cm trên mâm bánh trước bên trái.

Tổng cộng hóa đơn phạt của chủ xe này lên tới khoảng 200 triệu đồng.

Theo thông tin, bộ phận cho thuê của hãng là Lucid Financial Services hiện hợp tác với Ngân hàng Bank of America. Ngân hàng này được cho là đã thuê các công ty kiểm định độc lập để đánh giá tình trạng xe khi kết thúc hợp đồng thuê. Tuy nhiên, quy trình kiểm định và cách tính phí hiện đang trở thành tâm điểm chỉ trích của khách hàng.

Trên diễn đàn Reddit, một người dùng cho biết họ từng dự định chuyển từ xe Rivian sang Lucid khi hợp đồng thuê xe hiện tại kết thúc. Tuy nhiên, người này đã đổi ý sau khi chứng kiến cách Lucid xử lý các khoản phí thuê xe. “Tôi chỉ cân nhắc lại nếu Lucid thực sự thay đổi cách làm việc của họ”, người này bình luận.

Một khách hàng khác thậm chí tuyên bố đã hủy đơn đặt hàng mẫu Lucid Gravity vì các khoản phí kết thúc hợp đồng quá mức.

Trước làn sóng phản ứng gay gắt, Lucid dường như đã nhận thức được vấn đề. Trong một email gửi đến khách hàng thuê xe, hãng thừa nhận các bất cập và đưa ra một số chính sách điều chỉnh mới.

Lucid cho biết, hiện hãng đang rà soát lại toàn bộ các khoản phí kết thúc hợp đồng gần đây để đảm bảo chúng chính xác, hợp lý và thống nhất với chính sách công khai. Đồng thời, công ty cũng phối hợp với các đối tác tài chính và kiểm định để cải thiện báo cáo đánh giá, hóa đơn cuối cùng và trải nghiệm trả xe.

Ngoài ra, hãng vẫn cam kết các vết trầy dưới gầm xe hoặc vết xước nhỏ hơn 9cm trên thân xe sẽ không bị tính phí. Các vết trầy mâm xe nhỏ hơn 9cm sẽ miễn phí hoàn toàn, riêng các vết từ 9 đến 30cm sẽ bị tính 200 USD. Đồng thời, các vết bẩn nội thất nhỏ hơn 9cm sẽ không phát sinh chi phí.

Dù Lucid đã thừa nhận sai sót và cam kết điều chỉnh, giới quan sát cho rằng tác động lâu dài vẫn sẽ phụ thuộc vào việc hãng có thực sự thay đổi cách vận hành, hay chỉ dừng lại ở những lời xin lỗi trên giấy tờ.

Theo Carscoops

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!