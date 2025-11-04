Thị trường xe hybrid sôi động trước thời điểm giảm giá

Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025, đánh dấu bước ngoặt quan trọng, đồng thời mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho các dòng xe xăng lai điện (hybrid) trong thời gian tới.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2026, xe hybrid - bao gồm cả loại tự sạc (HEV) và sạc ngoài (PHEV) – sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ bằng 70% so với xe chạy xăng, dầu cùng chủng loại. Hiện, chỉ những mẫu xe hybrid sạc ngoài (PHEV) được hưởng mức ưu đãi này, còn dòng xe hybrid tự sạc (HEV) vẫn chịu mức thuế tương đương xe xăng truyền thống.

Xe hybrid được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, đồng nghĩa với giá bán sẽ giảm mạnh trong năm 2026 tới. Ảnh: HVN

Điều này đồng nghĩa các loại thuế VAT, lệ phí trước bạ tính trên giá trị xe cũng sẽ giảm tương ứng. Theo tính toán, người mua xe HEV được giảm từ vài chục triệu đến vài trăm triệu so với hiện nay.

Ví dụ như một chiếc xe HEV sau khi nhập khẩu có giá trị 1 tỷ đồng. Chiếc xe đang bị áp mức thuế đối với dòng xe sử dụng xăng/dầu ở mức 50% (xe có dung tích xi-lanh từ 2.000-3000 cc), tương đương phải nộp thêm 500 triệu đồng thuế tiêu thụ đặc biệt. Xe này chịu thêm 10% thuế VAT cho số tiền 1,5 tỷ đồng, tương đương 150 triệu và 10-12% lệ phí trước bạ tương đương. Như vậy, để lăn bánh, khách hàng phải bỏ ra không dưới 1,85 tỷ đồng.

Từ 1/1/2026, mẫu xe này chỉ phải nộp bằng mức 70% thuế tiêu thụ đặc biệt của xe xăng dầu theo quy định mới, tương đương với 350 triệu. Thuế VAT tính trên giá trị lúc này là 1,35 tỷ đồng là 135 triệu. Nếu tính cả lệ phí trước bạ ở mức 12%, giá lăn bánh của xe vào khoảng 1,66 tỷ đồng, tức là giảm tới gần 200 triệu đồng so với hiện nay.

Việc "lợi đơn lợi kép" này khiến nhiều khách hàng háo hức và chờ đến thời điểm đầu năm 2026 để tậu "xế cưng". Ảnh: TMV

Hãng xe “chạy đà” làm đa dạng nguồn cung

Các chuyên gia nhận định, việc mở rộng ưu đãi cho toàn bộ xe hybrid được đánh giá là bước đi lớn nhằm khuyến khích người dân chuyển dần sang phương tiện tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải. Đây là lý do khiến nhiều người tiêu dùng Việt Nam hiện nay quan tâm đến các dòng xe này và chờ tới thời điểm 2026 để được hưởng mức giảm mạnh về thuế và phí.

Trên thực tế, sức hút của xe hybrid đã thể hiện rõ trong suốt từ đầu năm đến nay.

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, dòng xe hybrid tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh tại thị trường Việt Nam với tổng doanh số 9 tháng đầu năm 2025 đạt 9.785 chiếc, tăng tới 73,1% so với cùng kỳ năm ngoái (5.652 chiếc).

Các hãng xe đã và đang rốt ráo chuẩn bị cho “cuộc đua” mới bằng cách đưa về nước nhiều mẫu xe hybrid hơn trong vài tháng 10 vừa qua.

Có thể kể tới như Suzuki Fronx, KIA Sorento PHEV, BYD Seal 5, Lynk & Co 08, Mercedes-Benz E Class, Volkswagen Golf các bản TSI và sắp tới có thể có thêm Hyundai Santa Fe Hybrid, Mercedes-Benz GLE 400e, Volvo XC90...

Nhận thấy tiềm năng và nhu cầu lớn, không ít hãng xe còn đưa về lắp ráp trong nước các dòng xe hybrid.

Ông Nakano Keita - Tổng giám đốc Toyota Việt Nam mới đây đã cho biết, hãng sẽ đầu tư hơn 360 triệu USD (khoảng 9.500 tỷ đồng) để nâng cấp nhà máy và xây dựng dây chuyền lắp ráp xe hybrid đầu tiên tại Việt Nam, đặt tại Phú Thọ (tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

Honda Việt Nam cũng xác nhận sẽ bắt đầu lắp ráp mẫu xe hybrid đầu tiên trong nước là CR-V e:HEV RS, dự kiến xuất xưởng ngay đầu năm tới.

Xe hybrid sẽ là mũi nhọn trong chiến lược phương tiện xanh của Toyota tại thị trường Việt Nam. Việc sản xuất trong nước sẽ giúp giảm giá thành, chủ động nguồn cung và mở rộng quy mô thị trường. Ông Nakano Keita - Tổng giám đốc Toyota Việt Nam

Các chuyên gia đánh giá, xe hybrid là lựa chọn hợp lý trong giai đoạn hạ tầng trạm sạc cho xe điện chưa phát triển đồng bộ. Loại xe này tiết kiệm nhiên liệu đáng kể so với xe thuần xăng, nhưng vẫn không phụ thuộc vào trạm sạc như xe điện.

Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, giới kinh doanh dự báo từ năm 2026, xe hybrid có thể chiếm 10-12% tổng doanh số ô tô du lịch tại Việt Nam, vượt xa mức 3-4% như hiện nay. Các thương hiệu Nhật Bản tiếp tục nắm lợi thế, trong khi các hãng Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu cũng đã lên kế hoạch đưa các mẫu hybrid giá mềm hơn vào thị trường Việt.

Trao đổi với VietNamNet, chuyên gia marketing Nguyễn Văn Phương cho rằng, chính sách thuế mới chính là “đòn bẩy kép”: vừa kích thích tiêu dùng, vừa khuyến khích các doanh nghiệp chuyển hướng sản xuất xanh.

“Khi giá xe hybrid giảm mạnh, mức chênh lệch với xe xăng chỉ còn vài chục triệu đồng. Người dùng sẽ dễ dàng cân nhắc hơn, và thị trường có thể tăng gấp đôi doanh số chỉ sau một năm,” ông Phương nhận định.

Bạn có góc nhìn thế nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!