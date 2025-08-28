Theo lời kể của chủ nhà trọ ở Tô Châu (tỉnh Giang Tô), vị khách là một nam thanh niên 23 tuổi. Trong suốt hơn 20 ngày lưu trú tại đây, vị khách giữ căn phòng khá gọn gàng, không có vấn đề gì nghiêm trọng về vệ sinh.

Ảnh minh họa: CTWant

Khi trả phòng hôm 23/8, người thuê chủ động đóng kín cửa tủ đầu giường và chụp ảnh bàn giao, nên không ai thấy điều gì bất thường. Chỉ đến khi chủ nhà đưa nhân viên vệ sinh tới dọn dẹp, họ mới phát hiện điều kinh hoàng.

Đằng sau cánh cửa tủ đầu giường có hơn 10 chai nhựa chứa chất lỏng màu vàng, nghi là nước tiểu vì bốc mùi khai nồng nặc, theo HK01.

Ảnh: HK01

“Tôi thực sự không thể hiểu nổi hành động này. Nhà vệ sinh chỉ cách giường ngủ khoảng 10 bước chân, lại được lau dọn sạch sẽ định kỳ hai ngày một lần. Vậy mà cậu ta lại làm như thế”, chủ nhà trọ bức xúc chia sẻ.

Sau khi sự việc được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng phẫn nộ và chỉ trích hành vi mất vệ sinh này.

Một số người châm biếm: “Chỉ nhìn hình thôi mà tôi đã ngửi thấy mùi hôi rồi”. Nhiều ý kiến còn đề nghị chủ nhà buộc nam thanh niên kia phải quay lại dọn “hậu quả” do mình gây ra.