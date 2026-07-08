Khi Linh tới làng, đồng hồ đã điểm 19h nhưng mặt trời vẫn chưa khuất hẳn sau dãy Altay. Trước khung cảnh thanh bình đẹp như tranh vẽ, nhóm du khách Việt chỉ cất vali rồi nhanh chóng leo lên ngọn đồi cao đợi đón hoàng hôn.

22h, ánh hoàng hôn phủ lên những mái nhà gỗ, đồng cỏ và dòng sông uốn quanh ngôi làng khiến Linh không khỏi rung động.

"Đến Hòa Mộc mình mới hiểu vì sao nơi đây được nhiều người ví như ngôi làng bước ra từ truyện cổ tích", Linh chia sẻ.

Cuối tháng 6, Thục Linh thực hiện một hành trình dài 9 ngày khám phá Bắc Tân Cương. Nữ du khách và bạn rong ruổi qua Urumqi, hồ Kanas, làng Hòa Mộc, hồ Sayram, núi tuyết Xiata, thảo nguyên Nalati và cung đường Độc Khố nổi tiếng… Chi phí chuyến đi tự túc, gồm cả vé máy bay khoảng 55 triệu đồng/người.

Khung cảnh lúc 22h đêm ở làng Hòa Mộc

Ngôi làng bình yên, đẹp như truyện cổ tích

Nằm trong khu thắng cảnh Kanas, Hòa Mộc nép mình giữa thung lũng của dãy Altay, gần khu vực tiếp giáp Kazakhstan, Mông Cổ và Nga. Nơi đây được mệnh danh là "ngôi làng đẹp nhất Trung Quốc".

Sau 2 ngày đầu di chuyển liên tục, khi đặt chân tới Hòa Mộc, mọi mệt mỏi của Linh dường như tan biến.

"Không khí ở đây rất yên bình. Người dân thân thiện, nhịp sống chậm rãi. Ngôi làng còn đẹp hơn những gì mình tưởng tượng rất nhiều", cô nói.

Ban đêm, cả nhóm nghỉ tại một căn nhà gỗ truyền thống của người dân địa phương. Ngôi nhà không lớn nhưng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi như một khách sạn nhỏ. Dù đến vào cuối tháng 6, thời tiết ngôi làng vẫn mát mẻ, sáng sớm se lạnh nên không cần dùng điều hòa.

Hòa Mộc nổi tiếng với những ngôi nhà gỗ nằm giữa đồng cỏ, hoa tươi rực rỡ

Hòa Mộc lưu giữ dáng vẻ của một ngôi làng vùng núi với những căn nhà gỗ nằm rải rác giữa đồng cỏ, khói bếp bảng lảng mỗi sớm mai và chiều tà. Bên cạnh nghề chăn nuôi truyền thống, nhiều gia đình hiện mở homestay hoặc cung cấp các dịch vụ du lịch nhưng nhịp sống vẫn khá chậm, khác xa sự náo nhiệt ở các thành phố lớn.

Mỗi mùa, Hòa Mộc mang một vẻ đẹp riêng. Vào mùa xuân, trăm hoa đua nở, những vạt hoa tím ngắt trải dài khắp thảo nguyên, tới tận chân núi trùng điệp. Mùa thu, những rừng cây lá kim chuyển sắc vàng, cam, đỏ rực rỡ như tranh. Khi đông sang, cả ngôi làng nhỏ bé lại chìm trong tuyết trắng xóa.

Linh tới làng vào mùa hè, nhưng không hề nắng nóng. Buổi sáng và đêm, tiết trời se se lạnh, nắng vàng ruộm, khung cảnh căng tràn sức sống.

"Mình dậy từ 6h sáng, thuê xe điện chạy quanh làng, len lỏi qua những con đường nhỏ. Hai bên đường là hoa mùa hè nở rực rỡ, xa xa là những đồng cỏ xanh và dãy núi hùng vĩ. Mình chỉ muốn đi thật chậm để thu hết mọi thứ vào tầm mắt", cô kể.

Nắng vàng ươm nhuộm trên những cánh đồng hoa poppy rực rỡ ở Hòa Mộc

Chuyến đi "ê lưng, mỏi gối" nhưng cảnh đẹp tuyệt vời

Trước khi đến Hòa Mộc, cả đoàn khách Việt ghé hồ Kanas - hồ nước nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên cùng tên. Hồ có màu xanh ngọc đặc trưng, được bao quanh bởi rừng thông, núi tuyết và những đồng cỏ rộng lớn. Tuy nhiên, Linh cho biết khu vực này khá đông khách, quãng đường di chuyển dài nên người dễ say xe cần chuẩn bị kỹ.

Sau khi rời Hòa Mộc, hành trình tiếp tục đưa nhóm bạn khám phá nhiều thắng cảnh nổi tiếng của Bắc Tân Cương. Một trong những điểm khiến cô mong chờ nhất là hồ Sayram, nơi được ví như "giọt nước mắt cuối cùng của Đại Tây Dương".

"Ngồi xe gần nửa ngày mới tới nơi nhưng hoàn toàn xứng đáng. Mình cứ đi đến đâu lại trầm trồ đến đó. Ven hồ có rất nhiều loài hoa đủ màu sắc, nước xanh trong vắt, phía xa là những đỉnh núi phủ tuyết. Hầu hết thời gian mình chỉ ngồi ngắm cảnh hơn là chụp ảnh", Linh kể.

Hồ Sayram với khung cảnh nên thơ khiến nữ du khách Việt mê mẩn

Đêm hôm đó, cả nhóm nghỉ trong những căn phòng lồng kính nhìn ra thảo nguyên - cũng là nơi có chi phí lưu trú cao nhất trong suốt chuyến đi.

Những căn phòng lồng kính

Ngày hôm sau, nhóm khách Việt tiếp tục đến Xiata. Dù gặp sự cố trên đường khiến thời gian di chuyển kéo dài hơn dự kiến, nhưng khung cảnh nơi đây cũng khiến Linh thỏa lòng.

"Cả nhóm liên tục ồ lên khi nhìn thấy núi tuyết phía xa, rừng cây và thảm cỏ xanh mướt. Xiata khá rộng, muốn khám phá trọn vẹn phải dành ít nhất nửa ngày để trekking. Nếu có cơ hội quay lại, mình sẽ ở đây lâu hơn", Linh chia sẻ.

Một trải nghiệm đáng nhớ khác với Linh là cưỡi ngựa trên thảo nguyên Nalati - nơi được mệnh danh là "cao nguyên trên trời".

"Phía xa là núi tuyết, trước mặt mình là đồng cỏ xanh mướt và những dòng suối trong veo. Khung cảnh ngoài đời hùng vĩ hơn rất nhiều so với hình ảnh trên mạng", Linh chia sẻ.

Thảo nguyên Nalati thơ mộng

Phần cuối trong hành trình của Linh là trải nghiệm cung đường Độc Khố dài gần 600km, tuyến đường chỉ mở cửa vài tháng mỗi năm tùy điều kiện thời tiết.

"Mình cảm giác như được trải qua 4 mùa trong một ngày trên con đường. Buổi sáng ô tô còn đi giữa thảo nguyên với đàn ngựa thong dong gặm cỏ, vài giờ sau đã thấy núi phủ tuyết trắng, rồi lại xuất hiện hẻm núi đỏ, sông băng, rừng thông và những thung lũng rộng lớn. Mỗi khúc cua là một khung cảnh hoàn toàn khác. Đây là ngày cuối, ai cũng thấm mệt, ê lưng mỏi gối nhưng vẫn háo hức ngắm nhìn", Linh chia sẻ.

Khung cảnh dọc đường đi

Theo Linh, khó khăn lớn nhất khi khám phá Bắc Tân Cương là khoảng cách giữa các điểm tham quan rất xa. Có những ngày cả đoàn ngồi xe hơn nửa ngày mới tới nơi nên người dễ say xe cần chuẩn bị thuốc từ trước.

"Nếu có thời gian, mọi người nên dành nhiều ngày hơn để khám phá Bắc Tân Cương. Nơi này không chỉ có những thắng cảnh nổi tiếng mà còn hấp dẫn bởi những cung đường, nhịp sống và cảm giác bình yên rất khác những điểm du lịch đông đúc mình từng đến", Linh nói.

Ảnh: Linh Jii/Linh Thích Đi Chơi