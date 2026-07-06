Chuyến đi xuyên Việt một mình của cô gái trẻ kéo dài 45 ngày, dừng chân chính ở 9 tỉnh, thành: Hà Nội, Sơn La, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TPHCM, An Giang, Cà Mau.

Điều đặc biệt là dù vốn rất say xe, Nhung vẫn chọn di chuyển chủ yếu bằng xe khách trong suốt hành trình. Chỉ khi kết thúc chuyến đi, cô mới đi máy bay từ TPHCM về Hải Phòng. Theo Nhung, tổng chi phí cho chuyến xuyên Việt khoảng 40 triệu đồng.

Nhung rất mong muốn được tới miền Tây sông nước

Ước mơ xuyên Việt được ấp ủ từ thời sinh viên

Từ khi là sinh viên, Nhung đã yêu thích du lịch, khám phá. Cô thường đăng ký các chương trình tình nguyện để được đi nhiều nơi.

Năm 2022, hành trình tự lái xe máy khám phá Tuyên Quang (khu vực Hà Giang cũ) - Cao Bằng trong 7 ngày trở thành dấu mốc đặc biệt với Nhung.

"Mình gặp nhiều cô chú, anh chị đi phượt từ Nam ra Bắc. Có cô chú ngoài 60 tuổi vẫn rong ruổi trên những cung đường dài, khám phá vẻ đẹp đất nước. Mình ngưỡng mộ lắm và từ đó luôn nghĩ sau này nhất định phải có một chuyến xuyên Việt của riêng mình", Nhung kể.

Sau tết Nguyên đán, Nhung bắt đầu dành dụm tiền cho chuyến đi. Đến dịp tết Thanh minh, cô chia sẻ kế hoạch xuyên Việt với gia đình và nhận được sự ủng hộ ngoài mong đợi.

"Mọi người đều động viên mình cứ đi để trải nghiệm và cảm nhận nhiều hơn. Gia đình còn sẵn sàng hỗ trợ thêm chi phí nên mình càng có động lực lên đường", Nhung kể.

Ngày 6/4, Nhung bắt đầu hành trình từ Hải Phòng đến Sơn La rồi quay lại Hà Nội trước khi vào miền Trung. "Trước đây, mình cực kỳ say xe, cứ đi xe khách ghế ngồi là nôn ói, mệt lả. Nhưng đi xe giường nằm thì dễ ngủ hơn, tỉnh dậy là tới nơi. Sau chuyến đi, cảm giác sợ ô tô của mình cũng giảm đáng kể", Nhung chia sẻ.

Nhung dừng chân chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đà Nẵng

Để tiết kiệm chi phí, Nhung đặt vé xe qua ứng dụng trực tuyến. Khi đến mỗi địa phương, cô di chuyển bằng xe ôm công nghệ, thuê xe máy hoặc trải nghiệm các phương tiện đặc trưng như xích lô ở Huế.

Nhung thường đặt phòng qua ứng dụng ngay trước khi tới điểm dừng chân tiếp theo, chú trọng đọc kỹ nhận xét, đánh giá của các vị khách khác. Do đi một mình, Nhung đặt yếu tố an toàn lên trên hết. Một số chặng ở Tây Nguyên và TPHCM, Nhung ở nhà người thân nên tiết kiệm được đáng kể tiền ăn ở.

Nhờ chuẩn bị kỹ về thông tin, lịch trình và sức khỏe, chuyến đi diễn ra khá thuận lợi. Sự cố duy nhất là lần Nhung bị sốt cao trên xe khách từ An Giang đi Cà Mau, cơ thể gần như lịm đi.

"Đến Cà Mau, mình phải nghỉ lại khách sạn 2 ngày mới hồi phục để tiếp tục hành trình. Đi du lịch một mình, khó khăn lớn nhất là lúc ốm đau nên mọi người cần chuẩn bị phương án dự phòng", Nhung chia sẻ.

Để đảm bảo an toàn, cô thường xuyên cập nhật lịch trình cho người thân, về nơi lưu trú trước 20h và tránh dừng chân ở những khu vực vắng vẻ.

Vẻ đẹp mộng mơ xứ Huế làm nao lòng nữ du khách

Chuyến đi không chỉ có cảnh đẹp

Trong hành trình xuyên Việt, Tây Nguyên là điểm đến để lại nhiều ấn tượng nhất với Nhung.

Ban đầu, cô chỉ dự định ghé Đắk Lắk 1 ngày để thăm người thân. Tuy nhiên, những ngày theo người cậu đi rẫy, tắm suối, ghé làng sinh thái Pá Mé đã khiến cô thích thú với cuộc sống và văn hóa bản địa.

"Tới Tây Nguyên, mình mới biết nơi đây không chỉ có đất đỏ bazan, cà phê hay ca cao mà còn trồng được nhãn, vải xanh tốt. Mỗi buôn làng đều có nét văn hóa riêng, rất độc đáo và hấp dẫn", Nhung kể.

Ở mỗi điểm dừng chân, Nhung đều dành thời gian ghé thăm các bảo tàng, di tích để tìm hiểu lịch sử và văn hóa địa phương. Nơi khiến cô ấn tượng nhất là Di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột - nơi từng giam giữ nhiều chiến sĩ yêu nước trong những năm 1930-1931 và được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1980.

"Tới những địa điểm như Nhà đày Buôn Ma Thuột, mình càng thấm thía rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu và nước mắt của cha ông. Hành trình giúp mình hiểu, trân trọng và yêu hơn quê hương, đất nước", Nhung chia sẻ.

Tây Nguyên để lại cho Nhung nhiều kỷ niệm

Không chỉ mang về những bức ảnh đẹp, điều Nhung nhớ nhất sau hành trình là những cuộc gặp gỡ đầy tình người.

"Bốn năm trước, trong chuyến đi Tuyên Quang - Cao Bằng, mình được chú Bảo và chị Chi giúp đỡ. Khi ấy, mình hứa nếu có dịp vào TPHCM sẽ tìm gặp mọi người.

Lần này, khi vào miền Tây, mình nhờ bạn liên lạc giúp. Thật bất ngờ khi mọi người đều vui vẻ, sắp xếp thời gian và chuẩn bị chu đáo để đón mình. Sự nồng hậu ấy khiến mình rất xúc động", Nhung kể.

Ở miền Tây, ngoài việc được ngồi võng, uống nước dừa như mong ước, cô còn gặp nhiều người xa lạ tốt bụng.

Tại Cà Mau, Nhung được một người lái xe ôm bản địa nhiệt tình đưa đi tham quan nhiều nơi, thậm chí có điểm đến ông nhất quyết không lấy tiền vì muốn hỗ trợ cô gái từ miền Bắc vào.

Cuộc gặp khiến Nhung xúc động nhất diễn ra ở An Giang. Trong lúc trò chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi gần Miếu Bà, cô được nghe tâm sự về ước nguyện một lần ra Hà Nội viếng Lăng Bác nhưng không thể thực hiện vì tuổi cao, sức yếu. Điều Nhung tiếc nhất là hôm ấy không có bức ảnh nào chụp ở Lăng Bác để cho bà xem.

Nhung dành thời gian tới các di tích lịch sử, bảo tàng...

Sau 45 ngày rong ruổi, Nhung cho rằng giá trị lớn nhất mình nhận được không phải số tỉnh thành đã đi qua hay những bức ảnh mang về, mà là cơ hội được gặp gỡ những con người ở khắp mọi miền đất nước.

"Mình đã được tận mắt ngắm nhìn những khung cảnh thiên nhiên đẹp của đất nước và cảm nhận sự hiền hòa, chất phác của người dân địa phương. Chuyến đi khiến mình càng thêm tự hào về đất nước - nơi mình sinh ra", Nhung chia sẻ.

Ảnh: Mình là Nhung