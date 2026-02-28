Sáng 28/2, Israel tiến hành tấn công phủ đầu nhằm vào một số mục tiêu quân sự và hạ tầng chiến lược của Iran. Căn cứ đánh giá tình hình, Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa Israel quyết định chuyển trạng thái từ “hoạt động bình thường” sang “chỉ duy trì hoạt động thiết yếu” trên phạm vi toàn quốc.

Israel tạm dừng toàn bộ hoạt động giáo dục; cấm tụ tập đông người; ngừng hoạt động tại các cơ sở, nơi làm việc, ngoại trừ các dịch vụ thiết yếu. Chính sách này có hiệu lực từ 8h ngày 28/2 đến 20h ngày 2/3.

Người dân được yêu cầu ở gần hầm trú ẩn, theo dõi cảnh báo tên lửa và sẵn sàng hành động ngay khi có còi báo động.

Giai đoạn này, không phận Israel đã đóng đối với các chuyến bay dân sự cho đến khi có thông báo mới. Tất cả các chuyến bay thương mại đi và đến đều tạm ngừng.

Một số Đại sứ quán nước ngoài tại Israel đã khuyến cáo công dân tuân thủ nghiêm hướng dẫn của chính quyền sở tại, hạn chế di chuyển không cần thiết và chuẩn bị phương án rời khỏi Israel khi điều kiện cho phép.

Căn cứ tình hình trên và để đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và tài sản, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đề nghị đồng bào ta tại Israel tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại; thường xuyên cập nhật thông tin trong các hội, nhóm người Việt Nam tại Israel để nắm tình hình và trao đổi thông tin khi cần thiết.

Công dân hạn chế tối đa việc di chuyển giữa các thành phố trong thời gian nhạy cảm này, cố gắng ở gần khu vực có hầm trú ẩn; chủ động lên các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho bản thân và thân nhân; sẵn sàng về nước hoặc sang nước thứ ba khi chính quyền cho phép.

Công dân cần thường xuyên giữ liên hệ với Đại sứ quán. Trong trường hợp khẩn cấp, công dân có thể liên hệ qua đường dây nóng bảo hộ công dân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình và cập nhật thông tin kịp thời tới cộng đồng.