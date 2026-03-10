Nhiều chuyên gia cho rằng du khách nên thận trọng khi sử dụng ấm đun nước trong phòng khách sạn, theo India Today.

Theo các chuyên gia, phần lớn khách sạn đều cố gắng duy trì phòng ốc sạch sẽ, liên tục thay ga trải giường, khăn tắm và dọn dẹp không gian phòng. Những chi tiết này tạo cảm giác yên tâm cho khách lưu trú, bởi khách sạn hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo môi trường sạch sẽ và an toàn cho người ở. Tuy nhiên, các thiết bị như ấm đun nước và máy pha cà phê thì không phải khách sạn nào cũng vệ sinh thường xuyên. Những vật này hiếm khi được thay mới và làm sạch.

Bên cạnh đó, mạng xã hội đang xuất hiện nhiều video và chia sẻ về việc ấm đun nước trong phòng khách sạn bị dùng cho những mục đích khác ngoài đun nước, từ giặt tất, đồ lót đến nấu mì hoặc luộc trứng. Dù khó kiểm chứng mức độ phổ biến của những trường hợp này, các nội dung lan truyền vẫn phần nào làm dấy lên nghi ngại về vấn đề vệ sinh.

Ấm đun nước trong phòng khách sạn từng được xem là tiện ích quen thuộc với nhiều du khách. Ảnh minh họa: F.P

Theo tờ People, máy pha cà phê hay ấm đun nước siêu tốc trong phòng ở khách sạn vốn nằm trong danh sách những món đồ kém sạch nhất bởi chúng thường xuyên bị các nhân viên vệ sinh bỏ qua hoặc làm sạch sơ sài.

Các bác sĩ vi sinh cảnh báo, môi trường ẩm ướt bên trong những vật dụng này là nơi lý tưởng cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Bởi vậy, với khách lưu trú ở khách sạn, trước khi dùng có thể khử trùng các thiết bị này rồi mới sử dụng.

Khách sạn được khuyến nghị minh bạch hơn về việc dọn phòng và vệ sinh thiết bị, còn du khách nên kiểm tra ấm đun nước trước khi dùng.

Nhiều người cho rằng đun sôi nước sẽ giúp làm sạch ấm. Tuy nhiên, Tiến sĩ Pooja Pillai, chuyên gia nội khoa tại Bệnh viện Aster CMI (Bengaluru), cho biết nước sôi chỉ có thể tiêu diệt một số vi khuẩn trong nước chứ không đảm bảo ấm được vệ sinh hoàn toàn.

Dù vậy các chuyên gia cho rằng không cần quá lo lắng. Hàng triệu du khách vẫn sử dụng ấm đun nước trong khách sạn mỗi ngày mà không gặp vấn đề. Những câu chuyện gây tranh cãi thường xuất phát từ một số ít trường hợp sử dụng thiết bị không đúng cách nhưng dễ lan truyền trên mạng xã hội. Nếu cần, du khách có thể mang theo ấm đun nhỏ hoặc nhờ khách sạn làm sạch thiết bị trước khi sử dụng.

Khánh Linh