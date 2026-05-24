Quán bánh mì gần 70 tuổi

Sáng sớm, bà Ngọc Anh (63 tuổi, TPHCM) cùng người thân đến quán bánh mì chảo quen thuộc trên đường Cao Thắng (phường Hòa Hưng, TPHCM) dùng bữa. Bà là khách quen của quán, đã ăn bánh mì tại đây hơn 40 năm.

Quán ăn có diện tích khiêm tốn. Ngoài chiếc tủ kính chứa thức ăn, không gian quán chỉ đủ kê vài chiếc bàn inox nhỏ. Thế nhưng, quán luôn đông khách, các bàn ăn lúc nào cũng có người ngồi.

Khách đến sau phải đứng xếp hàng chờ đến lượt phục vụ, do đó nhiều người chọn mua về.

Mỗi sáng, quán có đông thực khách đến đợi mua, thưởng thức món bánh mì chảo

Anh Nguyễn Đình Dũng (50 tuổi, chủ quán) cho biết, quán bánh mì của gia đình mở bán từ năm 1958, đã truyền qua 3 thế hệ, đến anh là đời thứ 3.

Ban đầu, quán nhỏ được ông bà của anh Dũng vốn là người gốc Bắc di cư vào TPHCM mở bán trên đường Phan Đình Phùng, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu. Năm 1960, quán dời về mặt tiền đường Cao Thắng như hiện nay.

“Quán có tên là bánh mì Hòa Mã vì được đặt theo tên một ngôi làng ở ngoại ô Hà Nội. Tôi kế thừa quán bánh của gia đình và vẫn giữ hương vị từ thời trước.

Bánh mì, thức ăn kèm tại quán đều là các loại thực phẩm được chọn lựa kỹ càng. Khách của quán đa số là khách quen, đã ăn tại đây từ thời bố mẹ của tôi”, anh Dũng chia sẻ.

Quán đông, nhiều khách phải đứng chờ đến lượt được phục vụ

Quán của anh Dũng phục vụ 2 món chính là bánh mì kẹp thịt và bánh mì ốp-la đủ topping. Món bánh mì kẹp thịt sử dụng ổ bánh mì lớn, bên trong phết bơ, pa-tê và kẹp chả lụa, chả quế, giăm bông…

Bánh được ăn kèm củ cải, cà rốt ngâm chua và hành lá. Mỗi phần có giá 42.000 đồng.

Bên trong bánh mì có chả lụa, chả quế, giăm bông…

Gợi nhớ thanh xuân

Đặc sản của quán là món bánh mì ốp-la, giá từ 62.000 - 64.000 đồng/phần. Món ăn gồm bánh mì để riêng trên đĩa, còn các món ăn kèm được chế biến trong một chiếc chảo nhỏ.

Trong chảo có 2 trứng gà chiên, giăm bông, chả lụa, chả quế, xúc xích, thịt ba rọi muối… Các nguyên liệu được chiên nóng, xém cạnh, ăn cùng hành tây.

Tùy khẩu vị, thực khách có thể nêm thêm muối tiêu, tương ớt để món ăn đậm đà hơn. Phần bánh mì ốp-la đủ topping cũng được ăn kèm cà rốt, củ cải ngâm chua giúp đỡ ngán khi ăn nhiều món chiên.

Món bánh mì ốp-la được chế biến trong chảo với trứng gà chiên, giăm bông, chả lụa, chả quế, xúc xích, thịt ba rọi muối...

Nhiều thực khách nhận xét bánh mì tại quán có lớp vỏ giòn xốp, ruột mềm mịn, vị vừa ăn. Các món ăn kèm cũng tươi ngon, nêm nếm hợp khẩu vị.

Một nữ thực khách sống gần quán cho biết, không chỉ cuối tuần mà ngày thường quán cũng rất đông khách. Dịp cuối tuần, quán thường đón nhiều gia đình đến thưởng thức hương vị bánh mì truyền thống.

“Quán mở cửa từ 6-11h mỗi ngày nhưng gia đình tôi thường đến ăn sáng vào cuối tuần. Thời điểm này khách rất đông nên phải đến sớm mới có bàn ngồi.

Hiện, quán sử dụng bánh mì baguette để phục vụ khách. Tôi đặc biệt thích pa-tê và xúc xích sả của quán. Hai món này quán tự làm nên có hương vị riêng, khó tìm được ở nơi khác”, người này cho biết.

Cùng chung cảm nhận, bà Ngọc Anh cho hay dù đã ăn bánh mì tại quán suốt hơn 40 năm, bà vẫn yêu thích hương vị các món ăn nơi đây. Với bà, mỗi lần ghé quán cũng như được trở về những năm tháng thanh xuân.

Bà Ngọc Anh là khách quen và cho biết đã ăn bánh mì tại quán hơn 40 năm qua

Anh Dũng bộc bạch: “Ngoài thực khách trong nước, quán cũng đón khách nước ngoài, đặc biệt là Việt kiều. Khi về nước, họ thường đến quán ăn bánh mì để gợi nhớ những kỷ niệm xưa.

Hiện nay, quán cũng đón rất nhiều lượt khách là giới trẻ. Đa số các bạn đến theo nhóm và biết quán thông qua báo chí, mạng xã hội”.

Cũng theo anh Dũng, năm 2023, quán bánh mì Hòa Mã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) vinh danh TOP 10 thương hiệu Bánh mì nổi tiếng và lâu đời, hoạt động trên 50 năm tại Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ảnh: Hà Nguyễn