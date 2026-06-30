Diễn đàn với chủ đề "Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trong kỷ nguyên mới" là hoạt động học thuật đối ngoại quan trọng nhằm trao đổi, đánh giá những thành tựu hợp tác giữa hai nước, đồng thời đề xuất các định hướng, khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Tham dự diễn đàn có Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Trần Thị Hồng An cùng đại diện các ban, bộ, ngành và cơ quan nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học.

Về phía các đại biểu quốc tế có GS.TS. Song Guido - Chủ tịch Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc; Đại sứ Choi Young Sam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; nghị sĩ Mun Jinseog, đại biểu Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam; cùng các đại biểu đến từ Viện Nghiên cứu chính sách Asan, ĐH Daegu, ĐH Youngsan, HV Ngoại giao quốc gia Hàn Quốc, Viện Chính sách kinh tế quốc tế Hàn Quốc, Viện Kinh tế công nghiệp và thương mại Hàn Quốc, Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc...

TS Đặng Xuân Thanh - Phó chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc diễn đàn, TS Đặng Xuân Thanh - Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - nhấn mạnh sau hơn 3 thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, đặc biệt kể từ khi 2 nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2022, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng, toàn diện và hiệu quả, trở thành một trong những mô hình hợp tác song phương thành công nhất của Việt Nam.

Theo ông Thanh, trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều biến động phức tạp , quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang chuyển mình mạnh mẽ với nhiều cơ hội đan xen thách thức. Đây cũng là thời điểm mối quan hệ hai nước bước vào một "kỷ nguyên mới" - kỷ nguyên đòi hỏi tư duy chiến lược mới, tầm nhìn dài hạn và những hành động thực chất hơn nữa để tương xứng với tiềm năng của hai quốc gia.

Phó chủ tịch Viện Hàn lâm cho biết nền tảng tin cậy chính trị giữa hai nước tiếp tục được củng cố thông qua các cuộc tiếp xúc cấp cao thường xuyên. Đặc biệt, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tới Việt Nam vào tháng 4 vừa qua và các cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mở ra những không gian hợp tác chưa từng có. Hai nhà lãnh đạo khẳng định Việt Nam và Hàn Quốc không chỉ là đối tác đầu tư mà đã trở thành những người đồng hành cùng định hình tương lai, hướng tới mục tiêu phát triển thịnh vượng và bền vững.

Ông Thanh cũng khẳng định sau 6 kỳ tổ chức thành công, diễn đàn đã trở thành cơ chế đối thoại học thuật có uy tín, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, học giả và chuyên gia của hai nước cùng trao đổi về những vấn đề chiến lược, góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ hoạch định chính sách.

Đối với diễn đàn lần thứ 7, các đại biểu tập trung trao đổi về bối cảnh chiến lược mới và quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc; hợp tác kinh tế - xã hội; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; phát triển bền vững và cùng thảo luận xây dựng Thông điệp Hà Nội 2026 - văn kiện được kỳ vọng sẽ đưa ra những định hướng chiến lược và khuyến nghị chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trong giai đoạn phát triển mới.

GS.TS Song Guido - Chủ tịch Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc phát biểu

Phát biểu tại diễn đàn, GS.TS Song Guido - Chủ tịch Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc - nhấn mạnh sau khi quan hệ 2 nước được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện, hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đang bước sang giai đoạn phát triển sâu sắc và thực chất hơn, không chỉ giới hạn ở thương mại và đầu tư mà còn mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, chuỗi cung ứng, phát triển nguồn nhân lực và các ngành công nghệ tương lai.

Chủ tịch Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng những kết quả trao đổi tại diễn đàn sẽ góp phần mở ra các định hướng hợp tác mới, tạo nền tảng cho quan hệ 2 nước tiếp tục phát triển toàn diện trong thời gian tới.

Cũng tại diễn đàn, chia sẻ về nền tảng của quan hệ hợp tác giữa hai nước, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng điểm tương đồng lớn nhất giữa Việt Nam và Hàn Quốc là cả hai quốc gia đều không phát triển dựa vào lợi thế về diện tích hay tài nguyên thiên nhiên, mà bằng khát vọng phát triển, quyết tâm đổi mới, tinh thần sáng tạo và khả năng thích ứng trước những biến động của thời cuộc. Những giá trị chung đó sẽ tiếp tục là nền tảng và động lực quan trọng để hai nước đồng hành, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu chúc mừng

Thứ trưởng nhấn mạnh trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới, các chuyên gia, nhà khoa học cần tập trung nhận diện về môi trường chiến lược tác động đến quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong những năm tới đây; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, cơ sở hạ tầng, ngành nghề, chuỗi cung ứng, năng lượng, an ninh kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái AI giữa hai nước.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam khẳng định quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội hợp tác rộng mở. Theo Đại sứ, trong bối cảnh môi trường chiến lược và kinh tế quốc tế có nhiều biến động, hai nước cần tiếp tục củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống, đồng thời mở rộng hợp tác trong các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, chuyển đổi số, logistics, năng lượng và hạ tầng.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam phát biểu

Đại sứ bày tỏ tin tưởng những kết quả thảo luận tại diễn đàn sẽ được kết tinh trong Thông điệp Hà Nội 2026, trở thành những khuyến nghị có giá trị tham khảo đối với các cơ quan hoạch định chính sách của hai nước, góp phần định hướng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trong giai đoạn phát triển mới.



Theo chương trình, sau phiên khai mạc, diễn đàn tiếp tục với các phiên thảo luận về bối cảnh chiến lược mới và quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc; hợp tác kinh tế - xã hội Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh mới; hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời thảo luận, hoàn thiện dự thảo Thông điệp Hà Nội 2026 trước khi bế mạc vào chiều cùng ngày.