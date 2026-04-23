Chiều 23/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc có chủ đề “Nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ”.

Tham dự có lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam và Hàn Quốc. Đặc biệt, có sự tham dự của lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực năng lượng, tài chính, công nghệ, điện tử, viễn thông, chế biến, chế tạo, xây dựng, hạ tầng, thương mại, du lịch, hàng không…

Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch đứng thứ 2; nước cung cấp ODA thứ 2; đối tác thương mại thứ 3; thị trường tiếp nhận lao động thứ 3 của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc năm 2025 đạt 89,5 tỷ USD.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng đại diện doanh nghiệp hai nước dự toạ đàm bàn tròn

Tính lũy kế đến hết tháng 3/2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, với 10.447 dự án.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định những kết quả hợp tác tốt đẹp trong hơn 30 năm qua; đồng thời mở ra những định hướng lớn cho một giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc hơn, hiệu quả hơn và mang tầm chiến lược cao hơn giữa hai đất nước.

Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam với gần 10.500 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký đạt trên 100 tỷ USD; tạo ra gần 1 triệu việc làm và đóng góp trên 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam; góp phần quan trọng trong việc hình thành và phát triển các ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam, từ điện tử, chế biến chế tạo, công nghệ cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở hợp tác thương mại hay đầu tư đơn thuần, mà đã chuyển sang một giai đoạn cao hơn, chiến lược và toàn diện hơn để cùng tham gia và cùng kiến tạo các chuỗi giá trị mới

Thủ tướng cho biết, Việt Nam cũng mang lại cho các doanh nghiệp Hàn Quốc những lợi ích chiến lược và lâu dài, là môi trường đầu tư an toàn, ổn định; cứ điểm sản xuất có chi phí cạnh tranh, lực lượng lao động dồi dào và ngày càng tốt hơn; là thị trường hơn 100 triệu dân với tầng lớp trung lưu tăng nhanh, là cửa ngõ kết nối hiệu quả với các thị trường lớn khác thông qua mạng lưới FDI thế hệ mới.

Thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch sâu sắc. Chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc, cạnh tranh công nghệ ngày càng quyết liệt và phát triển xanh, bền vững đang trở thành yêu cầu tất yếu. Trong bối cảnh đó, hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở quy mô mà cần chuyển sang giai đoạn mới, nâng cao chất lượng, không chỉ dừng lại ở đầu tư, thương mại mà cần nâng tầm quan hệ hợp tác, cùng tiến thẳng vào nội dung công nghiệp, công nghệ tương lai.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò của kinh tế tư nhân, với tư cách là động lực quan trọng của nền kinh tế.

Trong hành trình đó, Chính phủ Việt Nam cam kết, quyết tâm nỗ lực hoàn thiện đồng bộ thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư theo hướng có lợi nhất để các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư, hợp tác, sản xuất kinh doanh.

Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ vui mừng tận mắt chứng kiến sự thay đổi năng động của Việt Nam - một "trái tim kinh tế" của ASEAN. Ông tin tưởng các doanh nghiệp 2 nước sẽ đóng vai trò quan trọng tạo nên những thành tựu rực rỡ hơn nữa cho sự phát triển 2 nước.

Tổng thống Lee Jae Myung: Hai nước phải xây dựng một hệ thống hợp tác vững chắc để nền kinh tế hai nước không bị "lung lay" trước những cú sốc bên ngoài

Điểm lại những mốc son trong quan hệ hai nước, Tổng thống nhấn mạnh tương lai của Việt Nam cũng chính là tương lai của Hàn Quốc.

Theo ông, cùng với các ngành điện, điện tử, ô tô, hai bên cần cùng nhau gieo mầm cho các ngành công nghiệp mũi nhọn tương lai, nhất là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kỹ thuật số. Hai bên phải củng cố nền tảng hợp tác năng lượng và chuỗi cung ứng, với các dự án hợp tác chiến lược về năng lượng tái tạo, năng lượng nguyên tử, dầu mỏ, đất hiếm.

Hai bên chuẩn bị cho tương lai bằng hợp tác khoa học công nghệ, thông qua "khung kế hoạch tổng thể đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ Hàn - Việt" để mở ra một tương lai mới cho sự hợp tác khoa học.

Tọa đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dĩ bất biến, ứng vạn biến", Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh tình hữu nghị không thay đổi giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong hơn 30 năm qua chính là đáp án chắc chắn nhất để ứng phó với những biến đổi phức tạp hiện nay.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ luôn là điểm tựa vững chắc để doanh nghiệp hai nước vượt qua những “con sóng dữ”, viết nên chương mới của sự thịnh vượng.