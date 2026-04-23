Ngày 23/4, hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng chuyến thăm sẽ tiếp thêm động lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn.

Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng hai nước đang có những điều kiện rất thuận lợi để định hình tầm nhìn chiến lược mới cho hợp tác, kiến tạo cơ hội cùng phát triển và hướng tới tương lai thịnh vượng chung bền vững.

Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Để triển khai hiệu quả, thực chất quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên cần đẩy mạnh liên kết kinh tế tập trung vào đổi mới và nâng cao chất lượng hợp tác; tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tham quan trưng bày ảnh về quan hệ giữa hai nước. Hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những bước phát triển sâu rộng của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sau gần 35 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao

Thủ tướng cũng đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ tăng cường tỷ lệ nội địa hóa và sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng sản xuất của Hàn Quốc; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đổi mới tài chính, thanh tra, giám sát ngân hàng và vận hành, tham gia vào các Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; gắn kết chiến lược trong việc bảo đảm an ninh năng lượng bền vững giữa hai nước.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định sẽ phối hợp với Việt Nam tìm kiếm biện pháp đưa thương mại hai nước đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng hơn; tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Hàn Quốc.

Cùng với đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn và đề nghị Tổng thống Lee Jae Myung và Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại Việt Nam.

Tổng thống Lee Jae Myung đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác dài hạn và chiến lược không chỉ trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng mà còn cả khoa học công nghệ, lao động, chuỗi cung ứng.

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh, thành công của Việt Nam cũng là thành công của Hàn Quốc, hai bên cần tăng cường trao đổi thúc đẩy hợp tác song phương ở tầm cao nhất.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành công hơn nữa

Ông mong muốn Chính phủ Việt Nam tích cực hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội được tham gia các dự án hạ tầng chiến lược của Việt Nam như điện hạt nhân, cơ sở hạ tầng, đường sắt tốc độ cao.

Hàn Quốc sẽ xem xét tích cực việc tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam cũng như mở rộng các ngành nghề tiếp nhận lao động.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, hoan nghênh hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng. Quốc hội Việt Nam ủng hộ và sẽ giám sát, thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận này nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương.

Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam sau 13 năm trở lại; đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong quá trình lãnh đạo đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế có mức tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất trong khu vực.

Tổng thống cho rằng những điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa và tinh thần giữa hai nước sẽ là nền tảng vững chắc để Hàn Quốc và Việt Nam tiếp tục đưa quan hệ phát triển mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng và lợi thế bổ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực trọng tâm trong giai đoạn tới; cùng thúc đẩy hợp tác sâu hơn trong công nghệ bán dẫn và chuỗi cung ứng chiến lược, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo và năng lượng sạch, chuyển đổi số, công nghệ sinh học và hạ tầng thông minh.

Việt Nam luôn sẵn sàng tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư, ổn định lâu dài tại Việt Nam, chấp hành pháp luật Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhận định hợp tác văn hóa - thể thao đang ngày càng trở thành cầu nối quan trọng gắn kết hai dân tộc, hoan nghênh việc hai bên thúc đẩy hợp tác trong thể thao điện tử và các môn thể thao.

Tổng thống Lee Jae Myung cho biết, Hàn Quốc sẽ theo đuổi hợp tác toàn diện với Việt Nam từ các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, vận tải, năng lượng đến các lĩnh vực công nghiệp tương lai bao gồm khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ, AI, công nghiệp văn hóa.

Về hợp tác nghị viện, hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước thông qua việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các ủy ban chuyên môn, tăng cường hoạt động của Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước; phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy các cam kết, thỏa thuận hợp tác...

Tổng thống Lee Jae Myung cho biết sẽ xem xét các biện pháp đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam; đề nghị Quốc hội Việt Nam tiếp tục hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Hàn Quốc.