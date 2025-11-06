Tối 5/11, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Phòng), Sở Công thương TP. Hải Phòng đã phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức, khai mạc Hội chợ Công thương Vùng đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng năm 2025.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc Hội chợ. Ảnh: Báo Hải Phòng

Lễ khai mạc có các đồng chí: Hoàng Minh Cường, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Nguyễn Thành Sinh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; đại diện Bộ Công thương và lãnh đạo Sở Công thương một số tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc, Ông Hoàng Minh Cường - Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết, Hội chợ là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại cấp vùng quan trọng trong năm 2025, nhằm thúc đẩy liên kết vùng, quảng bá hình ảnh, mở rộng giao thương và phát triển kinh tế địa phương. Sự kiện nằm trong Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2025 do Bộ Công thương phê duyệt.

Ông Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu khai mạc Hội chợ. Ảnh: Báo Hải Phòng

Nối tiếp thành công Hội chợ Mùa Thu 2025 vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, Hội chợ Công Thương Vùng Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2025 là bước quan trọng trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần kết nối nội vùng, quảng bá sản phẩm Việt Nam và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực.

Ông Hoàng Minh Cường nhấn mạnh, đây là cơ hội để doanh nghiệp và hợp tác xã giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản sạch, hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đồng thời, là dịp để thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa TP. Hải Phòng với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng nói riêng và cả nước nói chung, qua đó thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng giao lưu hợp tác, thúc đẩy liên kết sản xuất, kinh doanh, phát triển.

Phó chủ tịch UBND Thành phố tin tưởng thông qua hội chợ, các địa phương và doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển kinh tế bền vững, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu sản phẩm Việt Nam hiện đại, xanh và bền vững.

Ông Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương phát biểu tại hội chợ. Ảnh: Báo Hải Phòng

Hội chợ Công Thương Vùng Đồng bằng sông Hồng mở cửa từ ngày 5 đến 9/11 với hơn 200 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề đến từ các tỉnh, thành phố và địa phương trên cả nước.

Các gian hàng của hội chợ gồm khu sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP, nông sản - thực phẩm tiêu biểu; khu triển lãm sinh vật cảnh, gỗ mỹ nghệ, đá phong thủy thể hiện nét văn hóa đặc sắc và sự tài hoa của các nghệ nhân vùng đồng bằng sông Hồng.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra nhiều chương trình kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm OCOP, hợp tác đầu tư quảng bá về phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của Hải Phòng cùng các địa phương trong vùng.

Hơn 200 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề tại hội chợ. Ảnh: Báo Hải Phòng

Hội chợ năm nay có nhiều điểm mới như chương trình “Livestream - Kết nối thương hiệu với khách hàng toàn quốc”, hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp địa phương với đơn vị phân phối, xuất khẩu...

Hội chợ Công thương vùng Đồng bằng sông Hồng là chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại do Sở Công thương Hải Phòng tổ chức từ nay đến cuối năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng thương mại hai con số, xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm kết nối thương mại và công nghiệp xanh của vùng.

