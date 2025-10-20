Trong báo cáo tham luận gửi Hội nghị đánh giá Kết quả phát triển sản phẩm OCOP và Du lịch nông thôn giai đoạn 2021–2025, định hướng giai đoạn 2026–2030, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày 16/10/2025, Bộ Công Thương cho biết nhiều nhiệm vụ hỗ trợ phát triển thương mại cho sản phẩm OCOP đã đạt kết quả rõ nét, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026–2030.

Hoàn thiện hành lang chính sách – nền tảng cho thương mại nông thôn

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Quyết định số 263/QĐ-TTg (ngày 22/12/2022) phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025 và Quyết định số 919/QĐ-TTg (ngày 1/8/2022) phê duyệt Chương trình OCOP, Bộ Công Thương đã cụ thể hóa bằng Quyết định số 950/QĐ-BCT (ngày 18/4/2023), ban hành tiêu chí Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP giai đoạn 2023–2025.

Đây là cơ sở quan trọng giúp các địa phương triển khai đồng bộ hệ thống điểm bán OCOP, bảo đảm tiêu chuẩn nhận diện, trưng bày, kết nối thị trường và phục vụ xúc tiến thương mại.

Đến nay, cả nước đã có hơn 132 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, trưng bày trên 17.000 sản phẩm đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao, trong đó hơn 120 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao cấp quốc gia. Nhiều sản phẩm đã khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và từng bước vươn ra quốc tế – từ nông sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, thủ công mỹ nghệ đến mỹ phẩm tự nhiên và dịch vụ du lịch cộng đồng.

OCOP không chỉ là chương trình kinh tế nông thôn mà còn là nền tảng lan tỏa giá trị văn hóa và bản sắc vùng miền Việt Nam.

Công tác tuyên truyền, quảng bá chương trình OCOP được Bộ Công Thương triển khai sâu rộng. Thông qua Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Truyền hình Công Thương và hệ thống khuyến công, các hoạt động truyền thông đã giúp nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về giá trị của sản phẩm địa phương.

Xác định con người là yếu tố then chốt, Bộ Công Thương đã triển khai 36 lớp đào tạo, tập huấn với 3.580 học viên trong giai đoạn 2021–2025, thông qua Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Các khóa học trang bị kiến thức về quản lý, chính sách thương mại, kỹ năng kinh doanh, hỗ trợ vốn, ứng dụng kỹ thuật và công nghệ mới, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.

Hoạt động này góp phần chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình kinh doanh truyền thống sang thương mại hiện đại. Nhiều chủ thể OCOP đã biết ứng dụng thương mại điện tử, bán hàng trên mạng xã hội, kết nối chuỗi giá trị, thích ứng với xu thế tiêu dùng mới.

Kết nối cung – cầu, giảm chi phí trung gian

Theo Bộ Công Thương, chương trình OCOP đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng, hình thành kênh kết nối trực tiếp, thực chất giữa chính quyền – doanh nghiệp – hợp tác xã. Nhờ đó, chi phí trung gian trong lưu thông hàng hóa giảm đáng kể; các doanh nghiệp sản xuất ở địa phương có điều kiện tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, nắm bắt nhu cầu thị trường, đổi mới bao bì, mẫu mã và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Bộ cũng đã lồng ghép nội dung OCOP vào nhiều chương trình thương mại trọng điểm, như: Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chương trình Phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; Chương trình Khuyến công quốc gia và Chương trình Thương hiệu Quốc gia; Chương trình Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương.

Nhờ đó, nhiều sản phẩm OCOP đã có mặt trong hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và sàn thương mại điện tử, mở rộng đáng kể kênh tiêu thụ và sức lan tỏa thương hiệu địa phương.

Dựa trên kết quả đạt được, Bộ Công Thương xác định ba định hướng trọng tâm cho giai đoạn 2026–2030: Củng cố và mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm OCOP, hình thành các điểm giới thiệu và bán hàng tại đô thị, khu du lịch, cửa khẩu quốc tế; Phát triển mạnh thương mại điện tử và chuyển đổi số, đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước; Thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm OCOP, hỗ trợ các chủ thể đạt tiêu chuẩn quốc tế, chứng nhận chất lượng và xúc tiến thương mại toàn cầu.

Theo Bộ Công Thương, OCOP không chỉ là chương trình kinh tế nông thôn mà còn là nền tảng lan tỏa giá trị văn hóa và bản sắc vùng miền Việt Nam. Trong giai đoạn tới, Bộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương và doanh nghiệp, giúp sản phẩm OCOP đứng vững trên thị trường nội địa, chinh phục người tiêu dùng quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại, bền vững và đậm đà bản sắc Việt Nam.