Nêu cao trách nhiệm trước cử tri

Kỳ họp sẽ thảo luận và quyết định nhiều nội dung trọng yếu, trực tiếp định hướng phát triển thành phố năm 2026 và giai đoạn tiếp theo; về tình hình kinh tế - xã hội 2025, nhiệm vụ 2026-2030, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98, thu chi và dự toán ngân sách cùng các tờ trình về đầu tư công, tài chính…

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: SGGP

Có 49 nghị quyết sẽ được xem xét - gồm 27 nghị quyết quy phạm pháp luật, 22 nghị quyết cá biệt - về đầu tư PPP, phí - lệ phí, phân cấp nguồn thu, chính sách an sinh, nhân lực, chuẩn bị bầu cử nhiệm kỳ mới.

Trong ngày làm việc thứ hai (ngày 10/12) phiên chất vấn sẽ được truyền hình trực tiếp, tập trung vào các vấn đề dân sinh bức xúc là an toàn thực phẩm (ATTP), dự án trọng điểm, nhà ở xã hội, ùn tắc giao thông. Lãnh đạo Sở ATTP và Sở Xây dựng TPHCM sẽ trả lời các chất vấn của đại biểu tại hội trường.

HĐND thành phố yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm rõ trách nhiệm, giải pháp, lộ trình khắc phục, bảo đảm “nói đi đôi với làm”, không né tránh, không hình thức trong phiên chất vấn này.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh bày tỏ tin tưởng, đồng hành, chung sức cùng hệ thống chính quyền thành phố. Song, ông thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, như một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt như kỳ vọng; tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm; hạ tầng giao thông, đô thị, xã hội còn quá tải; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu…

Ông Minh cũng nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực thi đối với đại biểu HĐND và cơ quan điều hành. Đại biểu cần quan tâm đến tính khả thi, tính đồng bộ, tính dự báo và tính bền vững của từng chính sách, từng nghị quyết.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc. Ảnh: SGGP

“Khối lượng công việc rất lớn, nội dung vừa rộng, vừa sâu, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa gắn với những vấn đề cấp bách, thiết thực của đời sống nhân dân, đòi hỏi chúng ta phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến cử tri, thảo luận kỹ lưỡng, phân tích thấu đáo, cân nhắc toàn diện để quyết nghị”, ông Võ Văn Minh nói.

Nỗi lo an sinh, hạ tầng quá tải

Báo cáo tại kỳ họp thường lệ cuối năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho rằng, dù bức tranh kinh tế năm 2025 đầy khởi sắc với tổng giá trị GRDP ước đạt 3,03 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước và tốc độ tăng trưởng ấn tượng 8,5%, nhưng đằng sau những con số vĩ mô ấy, đời sống dân sinh vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức gay gắt.

Không thể phủ nhận, niềm tin của người dân đã được củng cố mạnh mẽ qua những quyết định mang tính lịch sử gần đây. Dư luận đặc biệt hoan nghênh và đánh giá là “dũng cảm” khi thành phố quyết định chuyển đổi khu đất vàng rộng 3,7ha tại số 1 Lý Thái Tổ thành công viên công cộng và nơi tưởng niệm đồng bào mất vì Covid-19, thay vì phát triển dự án nhà ở thương mại. Hành động này được xem là sự ưu tiên lợi ích chung bền vững, mở rộng không gian thở cho đô thị.

Song song đó, gánh nặng chi phí của hàng trăm ngàn gia đình đã vơi bớt nhờ Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND. Việc hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh phổ thông và mở rộng chính sách này cho người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên được xem là những cam kết đầu tư thiết thực nhất cho thế hệ tương lai và sự tri ân nghĩa tình với người đi trước.

Tuy nhiên, niềm vui ấy chưa thể khỏa lấp hết những lo toan khi chi phí sinh hoạt leo thang, giá cả hàng hóa thiết yếu biến động mạnh. Đáng báo động hơn, tình trạng người lao động mất việc, giảm thu nhập phải tìm đến “tín dụng đen” đang trở thành cái bẫy nghèo đói mới.

Một nghịch lý đang hiện hữu là dù lực lượng tài xế công nghệ, người giao hàng đóng góp không nhỏ cho sự vận hành của nền kinh tế số, họ lại đang nằm hoàn toàn ngoài lưới an sinh xã hội, không có bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm thất nghiệp để nương tựa khi rủi ro.

Chưa dừng lại ở đó, sức khỏe của người dân cũng đang bị đe dọa bởi những nguy cơ tiềm ẩn từ chính thói quen tiêu dùng hiện đại. Cử tri bày tỏ sự lo lắng sâu sắc khi việc đặt đồ ăn qua ứng dụng ngày càng phổ biến nhưng chất lượng vệ sinh của các “bếp ăn online” lại đang bị thả nổi, thiếu sự kiểm soát chặt chẽ.

Các đại biểu HĐND TPHCM quyên góp cứu trợ đồng bào bị thiệt hai so thiên tai, lũ lụt các tỉnh miền Trung. Ảnh: QN

Trước thực trạng này, kiến nghị về việc ban hành quy chế quản lý, quy định rõ trách nhiệm của các nền tảng công nghệ như GrabFood, ShopeeFood đối với vấn đề an toàn thực phẩm đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Nhìn ra bức tranh đô thị, người dân không khỏi bất an trước tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ngay cả ở khu vực trung tâm. Nguyên nhân không chỉ do triều cường mà còn bởi thực tế thành phố đang sụt lún từ 2-8cm mỗi năm, trong khi ước tính 95% diện tích sông, kênh rạch đã bị san lấp do quá trình đô thị hóa ồ ạt. Những dự án chống ngập lớn kéo dài nhiều năm chưa vận hành, cùng với các quy hoạch “treo” hàng chục năm khiến nhà cửa xuống cấp không được sửa chữa, đang bào mòn sự kiên nhẫn của người dân.

Bên cạnh đó, thảm họa cháy nổ tại các khu nhà trọ, chung cư mini vẫn là nỗi ám ảnh thường trực khi lối thoát hiểm bị lấn chiếm làm nơi để xe, chứa hàng hóa. Áp lực hạ tầng còn đè nặng lên hệ thống y tế và giáo dục. Dù đã có nỗ lực thông tuyến khám chữa bệnh, nhưng tình trạng quá tải bệnh viện, thiếu hụt nhân lực chất lượng cao và cơ sở vật chất xuống cấp vẫn là bài toán nan giải.

Tương tự, tại các trường công lập, sĩ số lớp học quá cao đang ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tiếp thu của học sinh, chưa kể đến vấn nạn bạo lực học đường và các vấn đề tâm lý học đường đang diễn biến phức tạp.

Để giải quyết những nút thắt này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kiến nghị chính quyền cần có những biện pháp chế tài mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là việc siết chặt quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm, yêu cầu các nền tảng công nghệ phải có trách nhiệm với quyền lợi bảo hiểm của người lao động đối tác, đồng thời quyết liệt tháo gỡ vướng mắc pháp lý để các dự án chống ngập sớm đi vào hoạt động.

Ngay trong phiên khai mạc, HĐND TPHCM đã tổ chức quyên góp cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt các tỉnh miền Trung.