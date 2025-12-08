UBND TPHCM vừa chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường sắt Bến Thành – Cần Giờ (gọi tắt metro Bến Thành - Cần Giờ), đồng thời giao Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (gọi tắt Vinspeed) làm nhà đầu tư.

Theo quyết định, tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435mm, và được điện khí hóa hoàn toàn. Tổng chiều dài tuyến chính hơn 54km, tốc độ thiết kế đạt mức 350km/h.

Trong giai đoạn 1, dự án sẽ xây dựng 2 nhà ga chính là ga Bến Thành (điểm đầu tại Công viên 23 tháng 9) và ga Cần Giờ (điểm cuối tại khu đất 39ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ).

Dự kiến, 4 ga sẽ được bổ sung trong giai đoạn 2 khi có nhu cầu, bao gồm ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh. Một Depot và Trung tâm Điều hành (OCC) sẽ được đặt tại xã Cần Giờ.

Tổng nhu cầu phương tiện của dự án: Bố trí 6 đoàn tàu hoạt động đồng thời trên tuyến và 1 đoàn tàu dự phòng (tương ứng với 56 toa tàu). Tuyến sẽ hoạt động từ 6h-23h hàng ngày, với tần suất 20 phút/chuyến.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 102.430 tỷ đồng, chưa bao gồm hơn 12.784 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Trong đó, nhà đầu tư Vinspeed sẽ góp vốn 15.364,5 tỷ đồng, phần còn lại (khoảng 85%) sẽ được huy động từ các tổ chức tín dụng và nguồn hợp pháp khác.

Điểm đầu tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ tại Công viên 23 tháng 9. Ảnh: TK

Về tiến độ thực hiện, dự kiến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ bắt đầu từ quý 4/2025. Thời gian xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác vận hành là 30 tháng kể từ ngày giao đất; đồng nghĩa tuyến đường sắt dự kiến chính thức đi vào hoạt động trong năm 2028.

Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp quyết định chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.

UBND TPHCM cho biết, Nhà nước sẽ đảm bảo toàn bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, dự án được hưởng ưu đãi về đất đai như: được giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt của dự án; miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất dành cho đường sắt theo quy định pháp luật.

Nhà đầu tư còn được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, được khấu hao nhanh và được Nhà nước cho vay với lãi suất vay tín dụng đầu tư ưu đãi từ nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước hoặc được cấp bảo lãnh Chính phủ về vốn vay theo quy định của pháp luật...

Trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư có trách nhiệm đảm bảo năng lực để thực hiện dự án theo tiến độ như đã cam kết. Nhà đầu tư phải tự cân đối vốn đầu tư để đảm bảo năng lực để thực hiện dự án và chịu trách nhiệm xác định tổng vốn đầu tư dự án theo đúng quy định...