Sự kiện là hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chào mừng thành công của Đại hội thành lập Hiệp hội Văn hoá Áo dài Việt Nam và nhân dịp một năm ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại châu Âu.

Có những biểu tượng không chỉ thuộc về một dân tộc, mà còn có sức mạnh vượt qua biên giới, trở thành nhịp cầu nối kết con người khắp năm châu. Với Việt Nam, áo dài chính là một biểu tượng như thế. Dáng áo mềm mại, tà lụa bay trong gió không chỉ gói trong đó nét duyên dáng của người phụ nữ Việt, mà còn mang cả chiều sâu văn hóa, lịch sử và tâm hồn dân tộc.

Trong khuôn khổ "Tháng Văn hóa Áo dài Việt Nam tại châu Âu", Ban phát động kêu gọi, mong muốn và động viên các chị em, tổ chức phụ nữ cũng như người Việt tại các nước châu Âu hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động sáng tạo, thiết thực, cụ thể nhằm quảng bá và lan tỏa giá trị của áo dài như các chương trình trình diễn, giới thiệu về Áo dài, chú trọng hướng tới xã hội nước sở tại; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo về áo dài.

Điểm đặc biệt của chương trình là khuyến khích tặng áo dài cho các nhân vật có tầm ảnh hưởng tại nước sở tại. Các nhà thiết kế của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam sẽ hỗ trợ những áo dài sẽ được tặng.

TS Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại châu Âu, Ủy viên Ban thường vụ Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt nam cho biết mục đích của chương trình là lan tỏa thông điệp áo dài không chỉ là “quốc phục” của Việt Nam, mà còn là sứ giả giá trị văn hóa Việt, hiện diện trong hành trình kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa Đông và Tây.

Tại không gian đa văn hóa của châu Âu, giữa những thành phố hiện đại và những nền văn hóa lâu đời áo dài vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp rất riêng, trở thành điểm nhấn của văn hóa Việt Nam trong dòng chảy hội nhập.

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan, Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Áo dài tại Hà Lan cho rằng Tháng Văn hóa Áo dài cũng sẽ góp phần khuyến khích các bạn trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại châu Âu quan tâm, tìm hiểu, yêu thích Áo dài như một sợi dây kết nối với cội nguồn. Khi tà áo dài tung bay giữa trời Âu, đó không chỉ là vẻ đẹp của một trang phục mà là hơi thở của quê hương, là linh hồn văn hoá Việt đang toả sáng nơi phương trời xa.

Bà Hoàng Thúy Nga, Phó Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại châu Âu tin tưởng rằng cuộc vận động "Tháng Văn hóa Áo dài Việt Nam tại châu Âu” sẽ là dịp để phụ nữ cũng như người Việt tại các nước châu Âu sẽ chung tay kết nối lan toả giá trị Văn hoá Áo dài Việt nam tới bạn bè quốc tế nói chung và trong cộng đồng người Việt tại châu Âu để hội nhập nhưng vẫn giữ bản sắc Văn hoá Áo dài Việt nam được trường tồn.