Tại Hungary, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary đã tổ chức diễu hành áo dài tại Quảng trường Anh hùng, thành phố Budapest.

Trong ánh nắng đầu thu, hàng trăm chị em trong tà áo dài truyền thống duyên dáng với những lá cờ đỏ sao vàng tung bay đã đưa hình ảnh Việt Nam đến với cộng đồng sở tại ở giữa trung tâm thủ đô Hungary. Chị em trình diễn những điệu múa về Tổ Quốc như lời gửi gắm tình cảm về quê hương trong ngày lịch sử trọng đại của dân tộc.

Bạn trẻ Võ Thị Bích Liên xúc động tâm sự: "Mặc dù xa quê nhưng không khí A80 vẫn rợp trời Hungary. Mọi người đều cùng nhau háo hức chờ đón và chứng kiến những khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc. Yêu nước không chỉ một ngày, ngày nào cũng là ngày yêu Tổ Quốc".

Còn chị Lê Thị Nhung hào hứng chia sẻ: "Dịp này hàng triệu trái tim của người Việt ở nước ngoài đều hướng về quê hương. Chỉ trong thời gian ngắn chúng tôi đã dàn dựng điệu múa Lá cờ Tổ Quốc để trình diễn trong ngày đặc biệt này".

Cùng màu cờ đỏ sao vàng, bài hát "Như có Bác trong ngày vui đại thắng" với điệp khúc "’Việt Nam, Hồ Chí Minh" đã được chị em hát vang lên tại địa danh biểu tượng của Budapest.

Chị Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary cho biết: "Quảng trường Anh hùng là vị trí lịch sử, thể hiện hình ảnh cả quá trình hình thành Hungary nên những hình ảnh về Việt Nam được truyền tải tại đây là tấm lòng của người Việt tại Hungary gửi về Tổ Quốc nhân dịp 80 năm ngày thành lập nước".

Đại diện cộng đồng người Việt chào cờ tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Tại Canada, cộng đồng người Việt trang trọng tổ chức lễ thượng cờ tại các trung tâm hành chính ở nhiều nơi trên khắp Canada nhằm thể hiện niềm tự hào và tinh thần đoàn kết cùng hướng về Tổ quốc.

Lễ thượng cờ tại thủ đô Ottawa do Hiệp hội Canada-Việt Nam (CVS) tổ chức có sự tham gia của Phó Thị trưởng Steve Desroches, đại diện cho chính quyền Canada, đoàn Đại sứ quán Việt Nam do Đại sứ Phạm Vinh Quang dẫn đầu, cùng đông đảo bà con Việt kiều và các bạn sinh viên.

Sự kiện lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì đây là năm thứ hai liên tiếp cộng đồng người Việt tại Ottawa tổ chức lễ thượng cờ, đưa lá cờ Tổ quốc tung bay trước Tòa thị chính ở thủ đô Canada trong Ngày Tết độc lập của Việt Nam.

Hội người Việt Nam tại Thụy Sĩ đã gửi điện mừng tới Đại sứ quán Việt Nam ở Thụy Sĩ, với nội dung: "Ngày 2/9 không chỉ là dấu mốc lịch sử khi Tổ quốc giành được độc lập, mà còn gợi nhắc về những ngày đầu cả dân tộc chung tay xóa nạn mù chữ - mang tiếng Việt đến với mọi người dân, giữ gìn hồn cốt của đất nước. Ở nơi xa, mỗi giờ dạy và học tiếng Việt cho con cháu là một nhịp cầu nối chúng tôi với quê hương, như gìn giữ một phần đất mẹ trong tim. Từ Thụy Sĩ, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng Quốc khánh đến Tổ quốc Việt Nam yêu dấu - mãi vững bền, mãi bình an. Dù đi khắp bốn phương trời, trái tim người Việt xa xứ vẫn luôn hướng về một nơi duy nhất - Quê hương".

Dù chênh lệch múi giờ so với ở Việt Nam nhưng rất nhiều kiều bào ở Thụy Sĩ đã dậy rất sớm để theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành diễn ra ở Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Trung Quốc theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 qua màn hình nhỏ. Ảnh: TTXVN

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã phối hợp cùng cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Kinh long trọng tổ chức míttinh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Sự kiện không chỉ là dịp ôn lại trang sử vàng của dân tộc, mà còn là khoảnh khắc thiêng liêng gắn kết những người con đất Việt xa xứ trong niềm tự hào, xúc động dâng trào khi hướng về Tổ quốc.

Buổi lễ diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh, trong không khí vừa trang nghiêm vừa ấm cúng.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, Maylaysia, Campuchia, Lào... đều tổ chức rất nhiều hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9.