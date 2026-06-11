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World Cup 2026 là giải đấu có quy mô lớn chưa từng có, với 48 đội bóng tham dự. Lễ khai mạc cũng tổ chức ở 3 địa điểm khác nhau là các nước đồng đăng cai Mexico, Mỹ và Canada - Ảnh: FIFA
12/06/2026 | 01:41

1h22

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Lễ khai mạc khép lại để nhường sân đấu cho màn trình diễn của các cầu thủ Mexico và Nam Phi - Ảnh: FIFA
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12/06/2026 | 01:40

1h20

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Màn trình diễn của Shakira và Bad Burna Boy gây nhiều sự chú ý nhất buổi lễ khai mạc - Ảnh: FIFA
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12/06/2026 | 01:39

1h15

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Bữa tiệc âm nhạc "đã tai" trên sân Azteca - Ảnh: FIFA
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12/06/2026 | 01:28

1h10

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Rất nhiều tiết mục ca nhạc, từ dân gian đến hiện đại mang âm hưởng Mỹ la tinh được biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup 2026 - Ảnh chụp màn hình
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12/06/2026 | 01:18

1h05

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J Balvin - một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất khu vực Mỹ Latinh, hiện đang khoe phong cách của mình trong bộ trang phục rộng thùng thình - Ảnh chụp màn hình
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Giờ thì đến lượt các em nhỏ xem phim hoạt hình Labubus trên sân khấu Azteca - Ảnh chụp màn hình
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12/06/2026 | 01:05

1h

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Đây là khoảnh khắc mà tất cả chúng ta chờ đợi. Shakira và Bad Burna Boy trình diễn bài hát chính thức của World Cup 'Dai Dai' - Ảnh: FIFA

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Shakira lắc lư theo điệu nhạc - Ảnh chụp màn hình
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12/06/2026 | 00:52

0h45

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Lễ khai mạc World Cup 2026 bắt đầu với màn trình diễn đầy sắc màu - Ảnh chụp màn hình
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12/06/2026 | 00:48

0h30

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Shakira sẽ biểu diễn bài hát chính thức World Cup 2026 mang tên "Dai Dai", cùng Burna Boy - Ảnh: FIFA
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12/06/2026 | 00:34

0h20

Lễ khai mạc chuẩn bị diễn ra.

Sân vận động Azteca mang tính biểu tượng của Thành phố Mexico, với sức chứa 84.000 người hâm mộ đang vô cùng sôi động.

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Người hâm mộ Mexico trong những bộ trang phục bắt mắt - Ảnh: SunSport
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Thu gọn
12/06/2026 | 00:24

0h

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Những chú linh vật biểu tượng cho World Cup 2026 xuất hiện trên sân Azteca - Ảnh: SunSport
Thu gọn
11/06/2026 | 23:04

23h

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Khán giả cuồng nhiệt tập trung cổ vũ bên ngoài sân Azteca (Mexico City) - Ảnh: FIFA
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11/06/2026 | 22:58

22h

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Lễ khai mạc World Cup 2026 dự kiến diễn ra lúc 0h30 (ngày 12/6, giờ VN), tập trung vào chủ đề "papel picado", nghệ thuật cắt giấy truyền thống của người Mexico - Ảnh: FIFA
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