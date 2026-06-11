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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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CÚP QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG BÁN KẾT
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11/06
18:00
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Thép Xanh Nam Định vs Công an TP. Hồ Chí Minh
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FPT Play, VTV7, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
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11/06
18:00
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Ninh Bình vs Thể Công -Viettel
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FPT Play, VTV6, HTV4, MyTV, TV360, SCTV
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WORLD CUP 2026 – VÒNG BẢNG
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12/06
02:00
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Mexico - Nam Phi
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VTV3, VTV6
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12/06
09:00
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CH Séc - Hàn Quốc
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VTV3, VTV6
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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11/06
02:45
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Bồ Đào Nha 2-1 Nigeria
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11/06
03:00
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Anh 3-0 Costa Rica
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CÚP QG PHẦN LAN 2025/26 – TỨ KẾT
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10/06
21:00
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KuPS 0-0 Vaasa VPS (pen 4-5)
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10/06
22:00
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Ilves Tampere 5-2 Lahti
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Seinajoen JK 1-2 Inter Turku