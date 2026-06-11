Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG BÁN KẾT

11/06

18:00

Thép Xanh Nam Định vs Công an TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, VTV7, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

11/06

18:00

Ninh Bình vs Thể Công -Viettel

FPT Play, VTV6, HTV4, MyTV, TV360, SCTV

WORLD CUP 2026 – VÒNG BẢNG

12/06

02:00

Mexico - Nam Phi

VTV3, VTV6

12/06

09:00

CH Séc - Hàn Quốc

VTV3, VTV6

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

11/06

02:45

Bồ Đào Nha 2-1 Nigeria

11/06

03:00

Anh 3-0 Costa Rica

CÚP QG PHẦN LAN 2025/26 – TỨ KẾT

10/06

21:00

KuPS 0-0 Vaasa VPS (pen 4-5)

10/06

22:00

Ilves Tampere 5-2 Lahti

Seinajoen JK 1-2 Inter Turku