Tại phiên thảo luận diễn ra trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 diễn ra chiều nay, PGS.TS Võ Sĩ Tuấn (Đoàn Khánh Hòa), nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học đã có nhiều ý kiến đóng góp về Chương trình hành động số 7 - Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

PGS.TS Võ Sĩ Tuấn cho rằng Chương trình hành động số 7 của MTTQ là nội dung mới, trong đó, Mặt trận cần đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế và quản lý xã hội.

Ông đề nghị Đoàn Chủ tịch có định hướng rõ hơn để Ban Thường trực và Ủy ban Trung ương khóa mới triển khai chương trình hiệu quả, tránh hiểu chương trình chỉ tập trung vào chuyển đổi số.

Theo PGS.TS Võ Sĩ Tuấn, thực tế hiện nay cho thấy việc ứng dụng khoa học công nghệ trong kinh tế biển còn nhiều hạn chế.

"Tôi là dân biển nên tôi muốn trình bày rõ hơn thực trạng về khoa học công nghệ trong kinh tế biển. Có những lĩnh vực chúng ta phát triển rất tốt. Ví dụ như dầu khí - hiện nay về khoa học công nghệ chúng ta đạt đẳng cấp thế giới, nhưng đây là việc của các tập đoàn. Trong khi đó, hoạt động khai thác thủy sản, nuôi biển của người dân vẫn chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ, tự phát, “mạnh ai nấy làm”, nên rất khó áp dụng công nghệ cao".

Ông dẫn thực tế hàng vạn hộ nuôi biển hiện nay vẫn sử dụng mô hình lồng bè manh mún, dễ bị thiệt hại bởi dịch bệnh, thiên tai và biến đổi khí hậu. Chỉ tính riêng sau bão Yagi, thiệt hại nuôi biển tại Vân Đồn (Quảng Ninh) đã lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo ông, muốn phát triển nuôi biển công nghệ cao cần hình thành liên kết giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân. Đây chính là vai trò mà MTTQ có thể đảm nhiệm thông qua việc kết nối các hiệp hội khoa học, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và người dân để xây dựng nền nuôi biển công nghiệp hiện đại.

PGS.TS Võ Sĩ Tuấn nhận định chủ trương và chiến lược phát triển nuôi biển đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã có, nhưng việc triển khai còn chậm do thiếu liên kết giữa các chủ thể. Theo ông, “không thể tiếp tục ra biển theo kiểu mạnh ai nấy làm”.

Ông cũng nhấn mạnh khó khăn hiện nay là đội ngũ cán bộ Mặt trận không phải ai cũng có chuyên môn sâu về khoa học công nghệ. Vì vậy, Mặt trận cần “biết dùng người”, phát huy vai trò chuyên gia, nhà khoa học thay vì cán bộ phải am hiểu mọi lĩnh vực.

Từ thực tiễn đó, ông đề xuất lựa chọn một số địa phương để xây dựng mô hình thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi biển công nghệ cao, với vai trò tiên phong của MTTQ trong kết nối doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân.

Ông cho rằng nếu làm được các mô hình cụ thể, có kết quả thực chất, MTTQ sẽ khẳng định rõ vai trò trong thúc đẩy phát triển kinh tế biển.

Ngoài ra, PGS.TS Võ Sĩ Tuấn cũng góp ý báo cáo chính trị hiện đề cập đến vấn đề biển đảo còn ít. Theo ông, dù chủ trương về biển đảo được nhắc nhiều nhưng các chương trình hành động cụ thể vẫn còn khá mờ nhạt, cần được quan tâm hơn trong thời gian tới.

Kết luận phần trao đổi, đại diện chủ trì hội nghị đánh giá các ý kiến của PGS.TS Võ Sĩ Tuấn là xác đáng, đặc biệt là việc cần phân biệt rõ giữa ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời ghi nhận đề xuất xây dựng các mô hình phát triển kinh tế biển dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở

Ngoài các ý kiến liên quan đến ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế biển, tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Quang Huân, đại diện Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tập trung góp ý về đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Ông Nguyễn Quang Huân cho biết, qua theo dõi các tham luận của địa phương và các tổ chức thành viên, ông đặc biệt quan tâm tới yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận “gần dân, sát dân, đồng hành cùng nhân dân”.

Theo ông, trong bối cảnh chính quyền địa phương chuyển từ mô hình 3 cấp xuống 2 cấp, phạm vi quản lý rộng hơn, yêu cầu đặt ra với cán bộ Mặt trận cơ sở cũng ngày càng lớn. Vì vậy, ngoài chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ Mặt trận cần được tăng cường bồi dưỡng kỹ năng mềm như truyền thông, dân vận và giải thích chính sách cho người dân.

Theo ông Huân, nhiều vụ khiếu kiện kéo dài xuất phát từ việc người dân chưa hiểu đầy đủ quy định pháp luật chứ không hẳn do thiếu chính sách hay cơ quan chức năng không xử lý.

Ông cho rằng nếu cán bộ Mặt trận có đủ kiến thức, kỹ năng và chủ động xuống cơ sở giải thích trực tiếp cho người dân thì nhiều vụ việc có thể được tháo gỡ ngay từ đầu, hạn chế phát sinh khiếu kiện kéo dài.

Lấy ví dụ về những băn khoăn của người dân quanh các trạm phát sóng viễn thông gần khu dân cư, ông Huân cho rằng nếu được giải thích đầy đủ bằng cơ sở khoa học thì nhiều phản ứng tiêu cực có thể được hóa giải.

Từ đó, ông đề nghị tăng cường đào tạo kỹ năng giao tiếp, vận động quần chúng, truyền thông chính sách cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở, đồng thời xây dựng tinh thần tận tâm, tận lực trong thực thi nhiệm vụ.