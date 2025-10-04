Nhân dịp khai trương, siêu thị tung ra chương trình ưu đãi kéo dài đến hết 19/10 với hàng ngàn nhu yếu phẩm giảm giá tới 50%.

FujiMart Ocean Park khai trương ngày 4/10/2025 với hàng ngàn sản phẩm ưu đãi tới 50%

Trong vòng 2 năm gần đây, hệ thống siêu thị FujiMart liên tục mở rộng quy mô nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân thủ đô. Cho đến nay, chuỗi siêu thị FujiMart đã có mặt trên hầu hết các khu vực nội thành tại Hà Nội.

Siêu thị cung cấp tới 8.000 mặt hàng thiết yếu cho khách hàng có phong phú lựa chọn

Việc khai trương thêm một cơ sở mới tại Vinhomes Ocean Park Gia Lâm cho thấy tầm nhìn chiến lược đổi mới và phát triển bền vững của chuỗi siêu thị, mục tiêu ngày càng tiến gần hơn tới khách hàng tại khu vực. FujiMart Ocean Park 1 cam kết tiếp tục lan tỏa sứ mệnh đem đến cho người dân Việt Nam những sản phẩm, thực phẩm tươi ngon, bổ dưỡng và an toàn trong văn hóa phục vụ tận tâm nổi tiếng của Nhật Bản.

Tọa lạc tại đại đô thị văn minh, hiện đại phía đông Hà Nội, FujiMart Ocean Park 1 hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích không gian mua sắm hiện đại và độc đáo. Trên diện tích 500m², các quầy kệ được bố trí khoa học, tạo nên sự thoải mái và tiện nghi, giúp tối ưu trải nghiệm của khách hàng tại chi nhánh mới của FujiMart.

Không gian siêu thị được bài trí ngăn nắp, đảm bảo tiện lợi trong trải nghiệm của khách hàng

Kể từ khi khai trương lần đầu tiên vào năm 2018, hệ thống FujiMart không ngừng áp dụng tiêu chí “Fresh Everyday - Tươi ngon mỗi ngày”, chú trọng khâu kiểm soát, đảm bảo cung cấp các sản phẩm chất lượng tới tận tay khách hàng. Hệ thống tủ đông, tủ mát cao cấp nhập khẩu từ Nhật Bản đóng vai trò then chốt trong việc bảo quản hàng hóa ở nhiệt độ tiêu chuẩn, giữ được sự tươi ngon lâu bền.

Đại diện FujiMart Việt Nam cho biết: Hàng hoá tại siêu thị hội tụ đầy đủ các nhu yếu phẩm từ nội địa đến ngoại nhập với giá cả hợp lý và bình ổn dành cho người tiêu dùng Việt Nam. Hơn 8.000 mã hàng bao gồm thực phẩm tươi sống, đồ khô, đồ ăn liền cho đến hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng… đều có nguồn gốc rõ ràng và đạt vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mặt hàng đặc trưng của siêu thị FujiMart là các món ăn Delica (đồ ăn chế biến sẵn) và Bakery (bánh tươi) với đa dạng hương vị Á - Âu, khẩu phần phù hợp với người Việt, được chế biến mới hàng ngày bởi các đầu bếp lành nghề của FujiMart.

“Từng nguyên liệu chế biến tại FujiMart, trong đó có cả những nguyên liệu nhập khẩu cao cấp, đều được chọn lọc kỹ càng, nhằm đáp ứng kỳ vọng của những thực khách khó tính. Bên cạnh đó, FujiMart luôn nỗ lực tìm tòi, sáng tạo những công thức mới để làm phong phú thêm thực đơn món Delica và Bakery cho khách hàng”, đại diện chuỗi siêu thị FujiMart khẳng định.

Đồ ăn chế biến sẵn “Delica” của FujiMart nhận được sự yêu thích từ đông đảo khách hàng

“Tại FujiMart, tiêu chí xanh, sạch, đảm bảo chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu. Hệ thống siêu thị sẽ tiếp tục vận dụng những bí quyết, kinh nghiệm, phương pháp quản lý về độ tươi ngon của Nhật Bản để mang tới cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Cùng với không gian mua sắm thân thiện và thuận tiện, siêu thị FujiMart Ocean Park 1 hy vọng sẽ trở thành một trong những địa chỉ mua sắm được người dân thủ đô yêu thích”, đại diện FujiMart Việt Nam chia sẻ.

Nhân dịp khai trương, FujiMart Ocean Park 1 mang tới chuỗi chương trình ưu đãi hấp dẫn bao gồm Vòng quay may mắn với cơ hội trúng các giải thưởng giá trị từ 4/10 - 6/10; Tặng phiếu mua hàng trị giá 50.000 đồng cho khách hàng đăng ký thẻ thành viên lần đầu và có hóa đơn mua sắm tối thiểu 350.000 đồng từ 4 - 8/10. Đặc biệt, ưu đãi giảm giá lên đến 50% cho loạt sản phẩm từ ngày khai trương đến ngày 19/10 hứa hẹn mang tới trải nghiệm mua sắm tiện lợi và tiết kiệm cho khách hàng.

Thông tin chi tiết về các chương trình khuyến mại của hệ thống siêu thị FujiMart: https://fujimart.vn

Lệ Thanh