Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu

Gặp mặt cán bộ hưu trí cơ quan Bộ qua các thời kỳ trong dịp Tết đến, Xuân về là hoạt động được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức thường niên, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ những đóng góp to lớn của thế hệ cán bộ hưu trí trong việc xây dựng và phát triển ngành công tác dân tộc, tôn giáo lớn mạnh.

Đây cũng là dịp để đại diện Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo báo cáo với cán bộ hưu trí về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành công tác dân tộc, tôn giáo đạt được trong năm 2025, phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trong không khí đầm ấm của buổi gặp mặt, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thay mặt Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo gửi lời thăm hỏi, động viên, lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp chào đón Xuân mới 2026 tới toàn thể đội ngũ cán bộ hưu trí Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà chúc mừng năm mới tới đại diện Hội Cán bộ hưu trí Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết Đại hội Đảng lần thứ XIV vừa qua đã thành công tốt đẹp. Trong báo cáo chính trị của Đại hội đã đánh giá sâu sắc và một số định hướng mang tính chiến lược đối với công tác dân tộc, tôn giáo cho giai đoạn 2026 - 2031, tầm nhìn 2045. Theo đó, Đảng ta tiếp tục khẳng định công tác dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược, mang ý nghĩa sống còn của quốc gia.

Vì vậy, ngay khi tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở hợp nhất Ủy ban Dân tộc và Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ. Quyết định này không đơn thuần là việc sáp nhập mà chính là một bước chuyển căn bản về mặt quản lý nhà nước.

Ông Bế Trường Thành, Trưởng Ban liên lạc hưu trí - nguyên Thứ trưởng Thường trực Ủy ban Dân tộc phát biểu tại cuộc gặp mặt

Việc sáp nhập tổ chức bộ máy đã được triển khai rất nhanh, đồng bộ từ Trung ương tới địa phương. Đến nay, cả nước có 28/34 địa phương đã thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo, các địa phương còn lại đã thành lập Ban Dân tộc hoặc Ban Tôn giáo trực thuộc UBND tỉnh. Đối với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, việc sắp xếp tổ chức bộ máy cũng được triển khai trên cơ sở tinh gọn nhất, hiệu quả nhất.

Cùng với đó, năm 2025 đánh dấu nhiều điểm đặc biệt đối với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, trong đó nổi bật là tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 5 Kết luận về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với 5 tôn giáo lớn trên cả nước; tiến hành sửa đổi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tiến hành tổng kết Nghị quyết 24 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân tộc, đồng thời tham mưu ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới…

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh nhiệm vụ đặt ra, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Dân tộc và Tôn giáo là tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; triển khai một số định hướng lớn của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ cũng như Chiến lược về công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Bộ trưởng mong muốn đội ngũ cán bộ hưu trí luôn quan tâm, chia sẻ, cổ vũ động viên thế hệ cán bộ đang công tác tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp nối, phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước để xây dựng Bộ Dân tộc và Tôn giáo ngày một lớn mạnh, góp phần triển khai thực hiện ngày càng hiệu quả hơn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Thay mặt Hội Cán bộ hưu trí Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Bế Trường Thành - Nguyên Thứ trưởng Thường trực Ủy ban Dân tộc, Trưởng Ban liên lạc hưu trí, bày tỏ sự cảm ơn tới Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các đồng chí Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã quan tâm, tổ chức cuộc gặp mặt rất ý nghĩa này nhân dịp đầu Xuân năm mới; chúc mừng những thành tích của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đạt được trong năm 2025. Các thế hệ cán bộ hưu trí Bộ Dân tộc và Tôn giáo tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng và tập thể lãnh đạo Bộ, ngành công tác dân tộc, tôn giáo sẽ tiếp tục lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Chia sẻ về các hoạt động của Ban Liên lạc hưu trí Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong năm 2025, ông Bế Trường Thành cho biết, hiện nay cán bộ hưu trí Bộ Dân tộc và Tôn giáo có gần 200 thành viên, được chia thành 6 tổ hưu theo các vụ, đơn vị từng công tác.

Hội Hưu trí đã lập nên các Câu lạc bộ để tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt đa dạng, đồng thời cũng xác định chương trình, mục tiêu cho các hoạt động, thường xuyên giao lưu gặp gỡ, động viên nhau giữ gìn sức khỏe, đặt ra các tiêu chí sống vui, sống khỏe, sống có ích. Ngoài ra, các cán bộ hưu trí sau khi nghỉ hưu cũng tham gia các tổ chức, hội, đoàn thể ở địa phương, qua đó các hoạt động được đa dạng, phong phú, thiết thực và thường xuyên hơn.