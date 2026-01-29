Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất khẳng định, ông Hoàng Văn Tuyên có lý lịch trong sạch, rõ ràng; lập trường tư tưởng kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tác phong công tác dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính, nói đi đôi với làm; luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến tập thể; chú trọng xây dựng và tăng cường mối đoàn kết nội bộ, giải quyết tốt mối quan hệ công tác với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung chủ trì hội nghị.

Cùng với đó, ông Hoàng Văn Tuyên là cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS), có trình độ năng lực chuyên môn, được đào tạo cơ bản. Trong quá trình công tác, ông đã thể hiện năng lực lãnh đạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó và có chiều hướng phát triển. Việc giới thiệu ông Hoàng Văn Tuyên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI bảo đảm theo tiêu chuẩn, quy định.

Tại Hội nghị, 100% đại biểu dự Hội nghị biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Hoàng Văn Tuyên - Vụ trưởng Vụ Chính sách, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh Hội nghị.

Trước đó, ngày 15/1, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với ông Hoàng Văn Tuyên - Vụ trưởng Vụ Chính sách, để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương. Kết quả, 100% cử tri tham dự thống nhất giới thiệu ông Hoàng Văn Tuyên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Hoàng Văn Tuyên sinh ngày 16/3/1975, dân tộc Nùng, quê quán ở xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn. Ông có trình độ chuyên môn Kỹ sư Trồng trọt, Thạc sĩ Quản lý công, lý luận chính trị cao cấp.

Trong quá trình công tác, ông từng trải qua các vị trí: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc (10/2016 - 3/2021); Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc (3/2021 - 2/2025); Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách, Bộ Dân tộc và Tôn giáo (tháng 3/2025 đến nay).