Trong những ngày qua, hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Trạm Y tế xã Quảng Trực đã tổ chức khám lưu động và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 400 người trên 60 tuổi, trong đó chủ yếu là người đồng bào DTTS sinh sống ở vùng biên giới.

Tại các buổi khám, đội ngũ y bác sĩ của Trạm Y tế Quảng Trực đã tiến hành khám tổng quát, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, tư vấn chế độ dinh dưỡng, và đặc biệt là cấp thuốc điều trị các bệnh thường gặp ở người cao tuổi như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường...

Đội ngũ y tế vùng biên Quảng Trực tận tình khám cho bà con. Ảnh: LMT

Ông Đào Văn Dưỡng (73 tuổi) - người dân tộc thiểu số ở bon Bu Dăr xúc động cho biết, bà con hầu hết ở xa trung tâm xã, đường sá đi lại khó khăn nên việc tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe là vô cùng khó khăn.

"Chúng tôi rất vui mừng và biết ơn vì trong thời gian qua, cán bộ y tế đã tận tình đến khám bệnh, tư vấn sức khỏe ngay tại thôn bon. Điều này thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực, thường xuyên của Đảng, Nhà nước đối với đời sống bà con vùng biên giới", ông Dưỡng nói.

Ông Lang Minh Tín – Trưởng Trạm Y tế xã Quảng Trực cho biết, xã Quảng Trực có tỷ lệ người cao tuổi chiếm gần 10% dân số, phần lớn là đồng bào DTTS, đời sống còn nhiều khó khăn. Việc khám chữa bệnh lưu động này giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương, kịp thời phát hiện, điều trị và tư vấn phòng ngừa bệnh tật, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

"Hoạt động ý nghĩa này không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm và y đức của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở cùng sự đồng hành của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quảng Trực, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc “Sức khỏe là vốn quý, chăm lo cho người cao tuổi là chăm lo cho tương lai cộng đồng", ông Lang Minh Tín nói.

Bà con vui mừng vì được chăm lo sức khỏe tận nơi. Ảnh: LMT

Ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch UBND xã Quảng Trực đánh giá, đây là những hoạt động thiết thực để chăm lo sức khỏe cho người DTTS vùng biên giới, đồng thời khẳng định vai trò của Trạm Y tế là điểm tựa tin cậy của nhân dân vùng biên, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng vùng biên giới ngày càng ấm no, khỏe mạnh và vững chắc.

Quảng Trực là một trong những xã biên giới trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng mới với đường biên dài 41,6km giáp nước bạn Campuchia.

Xã Quảng Trực có diện tích tự nhiên 55.878ha, trong đó có hơn 40.000ha rừng. Dân số của xã là hơn 11.200 người, sinh sống tại 11 bon, với 26 dân tộc cùng chung sống.