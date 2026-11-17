Ngày 14/11/2026, Unilever Việt Nam và nhãn hàng Lifebuoy phối hợp Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức Ngày hội Sức khỏe Gia đình tại phường Bảy Hiền (TP.HCM), khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho 1.000 người dân.

Đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần cộng đồng

Khám sức khỏe định kỳ giúp người dân theo dõi thể trạng, phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc bận rộn thường gặp trở ngại trong việc thăm khám thường xuyên. Vì vậy, đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến khu dân cư giúp người dân thuận tiện kiểm tra sức khỏe, tiếp cận kiến thức phòng bệnh và chủ động chăm sóc bản thân.

Unilever và Lifebuoy phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Ngày hội Sức khỏe Gia đình tại TP.HCM

Tại TP.HCM, cuối tháng 10/2026, Sở Y tế đã phát động chiến dịch cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng, huy động ngành y tế, trường học, chính quyền và cộng đồng tham gia. Ngày hội Sức khỏe Gia đình hưởng ứng những nỗ lực này thông qua hoạt động thăm khám và hướng dẫn phòng bệnh tại địa phương.

Chương trình phục vụ 1.000 người dân, chủ yếu là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách. Người tham gia được khám tổng quát, đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết mao mạch, chụp X-quang, siêu âm, điện tim và thăm khám tại các chuyên khoa nội, ngoại, tai mũi họng, cơ xương khớp, y học cổ truyền. Đội ngũ y tế trực tiếp tư vấn về tình trạng sức khỏe, hướng dẫn chăm sóc và thăm khám tiếp khi cần thiết.

Người dân được đo huyết áp và tư vấn sức khỏe miễn phí tại ngày hội

Bên cạnh hoạt động khám, tư vấn, ngày hội tổ chức múa hát, vui chơi, chụp ảnh gia đình, hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách và trao tặng sản phẩm vệ sinh cá nhân. Chương trình cũng trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 10 phần quà cho gia đình chính sách, với tổng giá trị 30 triệu đồng tiền mặt.

Phát biểu tại chương trình, TS.BS Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), nhấn mạnh: “Chăm sóc sức khỏe không chỉ là việc tìm đến các cơ sở khám, chữa bệnh khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường, mà cần được thực hiện chủ động mỗi ngày, từ những thói quen nhỏ trong cuộc sống”.

Theo TS.BS Hà Anh Đức, gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen vệ sinh cho trẻ. Hoạt động thực hành tại ngày hội giúp trẻ học cách rửa tay đúng thời điểm, góp phần phòng ngừa bệnh đường tiêu hóa, bệnh do giun sán và các bệnh truyền nhiễm khác.

Tăng cường phòng bệnh và hỗ trợ y tế cơ sở

Phòng bệnh truyền nhiễm đòi hỏi duy trì thói quen vệ sinh phù hợp. Rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh đồ dùng của trẻ giúp hạn chế lây truyền bệnh tay chân miệng; trong khi vệ sinh môi trường, loại bỏ nước đọng góp phần phòng ngừa sốt xuất huyết. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, ngày hội khuyến khích trẻ em và phụ huynh thực hành những biện pháp phòng bệnh trong sinh hoạt hằng ngày.

Nhằm hỗ trợ y tế cơ sở, Unilever Việt Nam dự kiến dành 200 triệu đồng nâng cấp cơ sở vật chất cho một trạm y tế và trang bị 10 trạm rửa tay tại 10 trạm y tế cấp xã ở TP.HCM. Hạng mục, địa điểm tiếp nhận và kinh phí thực hiện cụ thể sẽ được thống nhất sau khảo sát thực tế. Các trạm rửa tay dự kiến bố trí tại vị trí thuận tiện, kèm hướng dẫn vệ sinh tay để người dân dễ tiếp cận, sử dụng khi đến cơ sở y tế.

Trước đó, tháng 6/2026, Unilever Việt Nam và Lifebuoy tham gia chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân tại TP. Cần Thơ, hỗ trợ khám bệnh và cải thiện cơ sở vật chất y tế địa phương. Tại TP.HCM, Unilever còn phối hợp triển khai mô hình thu hồi vật liệu tái chế tại phường Tân Mỹ và ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố nhằm thúc đẩy phân loại rác tại nguồn và các giải pháp kinh tế tuần hoàn.

Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển Bền vững Unilever Việt Nam, chia sẻ

Theo bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển Bền vững Unilever Việt Nam, việc duy trì thói quen tốt cho sức khỏe và môi trường cần sự tham gia của người dân cùng sự phối hợp giữa chính quyền, ngành y tế, tổ chức xã hội và doanh nghiệp.

“Bởi một gia đình khỏe mạnh cần một môi trường sống khỏe mạnh. Và một thành phố khỏe mạnh cần sự chung tay của hàng triệu gia đình”, bà Lê Thị Hồng Nhi nhấn mạnh.

Thuý Ngà