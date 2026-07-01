Từ ngày 1/7, Hà Nội chính thức triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí cho người dân. Đây được xem là chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô.

Đối tượng được khám là toàn bộ người dân đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên và được xác thực thông tin qua ứng dụng VNeID.

Để triển khai hiệu quả, thành phố chia người dân thành 5 nhóm ưu tiên. Trong đợt đầu từ ngày 1/7, Hà Nội tập trung khám cho gần 1,7 triệu người thuộc nhóm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người mắc bệnh mạn tính và người sinh sống tại khu vực khó khăn.

Người dân khám tại xã Vĩnh Thanh sáng 1/7. Ảnh: Thảo Hương.

Cùng với đó, trẻ em dưới 6 tuổi và nhóm lao động tự do, người buôn bán nhỏ cũng được tổ chức khám trong giai đoạn đầu, với tổng số hơn 2 triệu người.

Thành phố ưu tiên triển khai sớm tại 16 xã, phường ven sông Hồng gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phủ, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Để đáp ứng nhu cầu khám cho số lượng lớn người dân, Sở Y tế Hà Nội đã huy động nhiều bệnh viện tuyến thành phố và tuyến huyện cử bác sĩ, điều dưỡng, đồng thời hỗ trợ trang thiết bị cho các trạm y tế xã, phường. Song song đó, các địa phương đã rà soát, lập danh sách người dân, gửi giấy mời và hoàn thiện quy trình tiếp đón nhằm tránh bỏ sót hoặc trùng lặp đối tượng.

Các trạm y tế đầu tư trang thiết bị khám cho người dân. Ảnh: Thảo Hương.

Không chỉ khám tổng quát, người dân còn được thực hiện các xét nghiệm, chụp X-quang khi có chỉ định, sàng lọc một số bệnh lý và cập nhật kết quả lên hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ công tác quản lý sức khỏe lâu dài.

Bà Hạ Thị Hương, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Mê Linh, cho biết đơn vị bắt đầu khám từ 7h ngày 1/7. Ngoài khám lâm sàng, người dân còn được thực hiện xét nghiệm và chụp X-quang với sự hỗ trợ của Bệnh viện Đa khoa Mê Linh. Trạm y tế dự kiến có thể khám khoảng 400 người mỗi ngày.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện, việc triển khai đồng loạt chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí đánh dấu bước khởi đầu của chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội. Chương trình không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả điều trị mà còn từng bước xây dựng mô hình quản lý sức khỏe toàn dân theo vòng đời trên nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử, đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn.

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