Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h10 ngày 5/7, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc phát hiện thi thể chị N.T.Y.L (26 tuổi, ngụ xã Tân Phước 3) trong bụi cây tràm ven đường Tây Sáu Ầu, thuộc ấp Mỹ Hòa, bên cạnh là chiếc xe máy.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ phát hiện thi thể cô gái trong bụi cây. Ảnh. T.X

Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân tử vong do đa chấn thương nặng, gồm xuất huyết dưới nhện hai bán cầu đại não và tiểu não, dập não hai bên thái dương, dập phổi, vỡ gan, gãy xương ức, vỡ vòm sọ và sàn sọ.

Cơ quan chức năng bước đầu nhận định, chị L. có thể đã điều khiển xe máy lưu thông trên đường Tây Sáu Ầu theo hướng từ cầu Kênh 2 về đường Kênh 1. Khi đến khu vực trên, nhiều khả năng chị L. không làm chủ tốc độ nên cả người và xe lao xuống dốc, va vào vật cứng dẫn đến tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.