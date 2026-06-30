Ngày 30/6, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ký quyết định truy tìm lai lịch một nạn nhân tử vong chưa rõ nhân thân.

Theo quyết định nêu trên, thi thể được phát hiện ngày 28/6 tại khúc sông Nậm Na đối diện Km18 quốc lộ 12 (thuộc tổ dân phố Hữu Nghị, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân đã tử vong trước thời điểm phát hiện hơn 72 tiếng.

Thi thể có nét xăm hình vương miện trên cánh tay. Ảnh: Công an Lai Châu

Theo đặc điểm nhận dạng, nạn nhân là nam giới, khoảng 25 đến 30 tuổi, da trắng, cao khoảng 170cm, thể trạng to béo. Điểm chú ý nhất là mặt bên trong cánh tay trái của nạn nhân có một hình xăm vương miện.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đề nghị người dân, cơ quan chức năng phối hợp truy tìm. Khi có thông tin về nạn nhân, cần báo ngay cho Cơ quan CSĐT theo địa chỉ: Số 001 đường Nguyễn Hữu Thọ, tổ 16, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu; hoặc liên hệ số điện thoại 0963.929.113 (gặp Điều tra viên Lò Văn Dung).