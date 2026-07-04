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Sáng 4/7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Bá Ngọc (20 tuổi, trú tại xã Pơng Drang, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 18h ngày 20/6, Công an xã Pơng Drang nhận được tin báo của một phụ nữ (41 tuổi, trú tại địa phương) về việc con gái là cháu H. (12 tuổi) đi học bằng xe máy điện nhưng không trở về nhà.

Phan Bá Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: SĐ

Vào cuộc điều tra, Công an xã Pơng Drang phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trong khoảng thời gian từ 13h30 đến 14h cùng ngày, cháu H. có ngồi trên xe máy điện với một nam thanh niên.

Qua xác minh, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Phan Bá Ngọc nên đã mời về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, thời điểm này Ngọc vẫn quanh co chối tội.

Cùng lúc đó, cơ quan công an phát hiện thi thể cháu H. dưới giếng nước trong rẫy cà phê của gia đình Ngọc.

Biết không thể chối cãi, Ngọc thừa nhận đã sát hại cháu H. nhưng vẫn khai gian dối rằng động cơ gây án là do nạn nhân mượn tiền nhưng không trả.

Tuy nhiên, trước các chứng cứ, tài liệu và nghiệp vụ của cơ quan điều tra, Ngọc đã phải cúi đầu nhận tội. Ngọc khai do cần tiền chuộc chiếc xe máy đã cầm cố trước đó nên nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản.

Trước khi sát hại cháu H., Phan Bá Ngọc đã xin đi nhờ xe của nhiều người hòng tìm cơ hội ra tay sát hại. Song do những người này đều lớn tuổi nên Ngọc đã chuyển mục tiêu sang các em học sinh.

Sau đó, Ngọc xin đi nhờ xe của cháu H. và ra tay sát hại rồi ném thi thể nạn nhân rồi xuống giếng.

Gây án xong, Ngọc lấy xe máy điện của cháu H. đem cầm cố được 8 triệu đồng. Số tiền này Ngọc dùng 5 triệu đồng để chuộc xe máy của mình, 3 triệu đồng còn lại tiêu xài cá nhân hết.