Ngày 31/5, Công an phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính thi thể được phát hiện tại khu vực Bãi Ngắn.

Trước đó, ngày 30/5, một số ngư dân ra khu vực gành đá tiếp giáp biển thuộc Bãi Ngắn thì ngửi thấy mùi hôi bốc lên nên kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện thi thể đã phân hủy nên báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Bắc Cam Ranh cùng các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực để kiểm tra, xác minh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nạn nhân là nam giới. Thi thể đã phân hủy, chỉ còn lại bộ xương cùng một số mảnh quần áo đã phai màu, mục nát.

Công an phường Bắc Cam Ranh đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến nạn nhân cần cung cấp cho cơ quan công an gần nhất để hỗ trợ điều tra.