Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm “Giữ trọn lời thề độc lập”, với hơn 300 hình ảnh, tài liệu và hiện vật.

Triển lãm gồm 3 nội dung chính: Mùa thu Độc lập; Giữ trọn lời thề và Vinh quang Việt Nam.

Nhiều hiện vật tiêu biểu, gắn liền với những dấu mốc lịch sử trọng đại, lần đầu được giới thiệu tới công chúng như: Bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2/9/1945; Sưu tập các tờ báo trong giai đoạn cao trào cách mạng 1941-1945; Phục chế ấn “Hoàng đế chi bảo” - biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình phong kiến, trở thành chứng tích của thời khắc chuyển giao lịch sử...

Ngoài ra, còn phải kể đến sưu tập giấy bạc Cụ Hồ - phương tiện thanh toán do Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát hành, thể hiện quyền làm chủ về kinh tế, tài chính của một quốc gia độc lập.

Triển lãm không chỉ tái hiện hào khí của mùa thu lịch sử năm 1945, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị thiêng liêng của độc lập, chủ quyền. Qua đó, góp phần giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Triển lãm cũng nêu cao tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biến những thành tựu vẻ vang trong quá khứ thành động lực để hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Phần 1 - Mùa thu Độc lập: Trưng bày khái quát quá trình lịch sử của dân tộc Việt Nam từ khi thực dân Pháp xâm lược năm 1858

Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2/9/1945

Ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” (phiên bản giới hạn) là vật báu được truyền từ đời vua Minh Mệnh đến vua Bảo Đại. Ngày 30/8/1945, tại Ngọ Môn - Huế, vua Bảo Đại chính thức thoái vị và trao lại ấn “Hoàng đế chi bảo” cùng thanh kiếm cho đại diện Chính phủ Cách mạng. Sự kiện này đánh dấu sự chấm dứt chế độ quân chủ, mở đường cho việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước độc lập, dân chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc (ảnh trái). Bản Tuyên bố thoái vị của Vua Bảo Đại, ngày 25/8/1945 (ảnh phải)

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc

Các hình ảnh, hiện vật, tài liệu tại triển lãm là những tư liệu quý, một số lần đầu được trưng bày, được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, các bảo tàng và cơ quan lưu trữ trong và ngoài quân đội. Tiêu biểu có Bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2/9/1945. Đặc biệt, triển lãm ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) và trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần tái hiện lịch sử, tăng cường tương tác cho khách tham quan tìm hiểu và trải nghiệm

Phần 2 - Giữ trọn lời thề: Trưng bày phản ánh khái quát con đường đấu tranh trường kỳ, gian khổ của dân tộc Việt Nam, qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chiến đấu bảo vệ biên giới và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

Báo Vệ quốc quân. Số đặc biệt kỷ niệm 19/8/1949 và ngày Quốc khánh 2/9/1949 (ảnh trái). Ảnh phải là bộ tiền đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Ngày 31/1/1946, Chính phủ ban hành Sắc lệnh số 18B, cho phép phát hành giấy bạc Việt Nam từ khu vực Nam Trung Bộ. Sự ra đời của giấy bạc Cụ Hồ không chỉ đáp ứng nhu cầu kinh tế cấp thiết, mà còn khẳng định chủ quyền tài chính - một biểu tượng quan trọng của nền độc lập dân tộc. Đây là bước đi vững chắc đầu tiên của chính quyền cách mạng, thể hiện nỗ lực thiết lập hệ thống nhà nước độc lập, dân chủ và hợp pháp

Ứng dụng công nghệ AR và AI góp phần tái hiện chiến thắng Điện Biên Phủ và tăng cường tương tác cho khách tham quan tìm hiểu và trải nghiệm

Cờ Quân đoàn 2 sử dụng trên đường tiến vào Sài Gòn tháng 4/1975

Phần 3 - Vinh quang Việt Nam: Phản ánh những thành tựu to lớn của đất nước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, được thể hiện rõ nét trên tất cả các lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội... Trong đó, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, đồng thời tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, góp phần nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế

Triển lãm không chỉ tái hiện hào khí của mùa thu lịch sử năm 1945, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc tới các thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị thiêng liêng của độc lập và chủ quyền

Triển lãm góp phần giáo dục, khơi dậy và động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân cùng toàn dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Triển lãm nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biến những thành tựu vẻ vang của quá khứ thành động lực mạnh mẽ để hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc và thịnh vượng của dân tộc