Hệ thống đường sá tại Đài Loan (Trung Quốc) được quy hoạch theo mô hình hiện đại, kết hợp giữa đường cao tốc liên tỉnh, tỉnh lộ, đường đô thị và các làn đường chuyên dụng...

Đặc điểm nổi bật của giao thông xứ này là sự đồng bộ, biển báo rõ ràng, camera giám sát dày đặc và mức độ ưu tiên cao dành cho người đi bộ, xe máy và xe đạp.

Đến với thành phố Cao Hùng, nhiều người đều biết tới tuyến tàu điện nhẹ Kaohsiung Light Rail (LRT), một trong những phương tiện giao thông đặc trưng và hiện đại tại Đài Loan, sử dụng công nghệ tram (cấp điện từ mặt đất) không cần dây điện trên cao. Tàu hoạt động gần như cả ngày, đón trả khách tại các trạm LRT cố định, tần suất trung bình 7-10 phút/chuyến.

Nổi bật nhất vẫn là tàu điện ngầm (MRT) - một trong những phương tiện được nhiều người dân ưa thích sử dụng. Trong ảnh là ga Formosa Boulevard nằm trong hệ thống MRT Kaohsiung. Thông thường tàu chạy từ khoảng 6h đến 24h, tùy ngày, cách nhau mỗi chuyến từ 4-8 phút (giờ cao điểm), 8-10 phút (giờ thấp điểm).

Mỗi đoàn tàu có 2-3 toa, sức chứa khoảng 600-700 người, chạy tự động hóa cao, vận hành an toàn và chính xác theo lịch trình. Có ba loại vé gồm: Token (vé lượt) mua tại máy tự động; EasyCard/iPASS chạm quẹt, giống thẻ xe buýt; vé ngày đi không giới hạn trong 24 giờ. Giá vé tính theo quãng đường di chuyển, khoảng 20 - 60 Đài tệ mỗi lượt.

Mạng lưới xe buýt phục vụ rộng khắp các quận nội thành và các khu vực ngoại ô, giúp du khách và người dân dễ dàng đến các điểm tham quan, trường học, bệnh viện, chợ đêm (như chợ đêm Ruifeng), và các ga tàu lớn (Ga Cao Hùng, Ga Tả Doanh THSR). Hệ thống này hoạt động với mục đích chính là kết nối các khu vực trong thành phố, bổ sung cho hệ thống tàu điện ngầm (MRT) và tàu cao tốc (THSR).

Xe máy vẫn là phương tiện giao thông rất phổ biến và là một phần quan trọng trong đời sống hàng ngày của người dân Đài Loan. Mật độ sử dụng xe máy ở đây cao hơn so với nhiều nơi khác trên thế giới. Theo một thống kê sơ bộ tính đến cuối tháng 5/2025, tổng số phương tiện cơ giới đăng ký trên toàn Đài Loan đã vượt quá tổng dân số, với hơn 23,3 triệu xe.

Ý thức tham gia giao thông của người dân Đài Loan là một chủ đề có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng phần lớn các nguồn tin cho rằng, sự ngăn nắp và kiên nhẫn là có. Ngay cả khi xảy ra ùn tắc giao thông, dòng người đi xe máy vẫn kiên nhẫn chờ đợi và xếp hàng ngay ngắn, không có hiện tượng chen lấn vào làn ô tô một cách bừa bãi. Khi có người đi bộ băng qua vạch, tài xế thường chủ động dừng lại nhường đường.

Cao Hùng có hệ thống xe đạp YouBike cho phép người dùng thuê xe tại một trạm và trả xe tại bất kỳ trạm nào khác có sẵn trong thành phố. Nó đóng vai trò kết nối chặng cuối giữa các trạm tàu điện ngầm, bến xe buýt và điểm đến cuối cùng của người dân, giúp hệ thống giao thông công cộng hiệu quả hơn.

Với YouBike, khách cần sử dụng thẻ IC đã đăng ký (EasyCard/iPASS) được chính quyền thành phố trợ giá. Khi trả xe, họ chỉ cần tìm một trạm bất kỳ có chỗ trống, đẩy xe vào bãi đỗ cho đến khi nghe tiếng "bíp" và đèn báo chuyển sang màu xanh lá cây, xác nhận việc trả xe đã hoàn tất.

Việc dừng đỗ ô tô bên đường được quản lý chặt chẽ bằng hệ thống vạch kẻ đường màu sắc và các quy định rõ ràng. Nếu chủ xe, tài xế vi phạm các quy tắc này có thể bị phạt tiền hoặc phương tiện bị cẩu đi.

Ví dụ với vạch màu đỏ tuyệt đối cấm dừng hoặc đỗ xe tại mọi thời điểm; vạch màu vàng cho phép dừng xe tạm thời (không quá 3 phút) trong những khoảng thời gian cụ thể (thường vào ban ngày), nhưng cấm đỗ xe (trạng thái đứng yên không giới hạn thời gian). Còn vạch màu trắng cho phép đỗ xe có trả phí.

Trong ảnh, chiếc xe Volkswagen Lupo màu trắng được đỗ gọn gàng trong ô có vạch màu xanh - khu vực đỗ xe dành riêng cho người khuyết tật. Nếu chủ xe không có giấy phép đỗ xe khuyết tật, đây sẽ là hành vi vi phạm quy định giao thông. Ô đỗ xe (parking spot) này là cách tận dụng khoảng trống được chính quyền thành phố quy hoạch bài bản.

Ở Đài Loan nói chung và tại Cao Hùng nói riêng thường có những ô/ghi vạch dành cho đỗ xe máy dọc theo lòng đường hoặc sát lề đường. Những chỗ này được quy hoạch rõ, thường kẻ vạch, và không phải là “vỉa hè người đi bộ” thông thường. Người dân thường sử dụng những ô này để đậu xe máy qua đêm, vài ngày. Theo khảo sát, nếu chủ phương tiện để xe đúng chỗ (theo vạch) thường không bị mất cắp và cũng ít bị xử phạt.

Các bãi đỗ xe đạp hợp pháp trên vỉa hè ở Đài Loan có giá/khung cố định. Mục đích của loại hình này là giữ xe đạp gọn gàng, không đỗ bừa bãi, giúp người dân khóa xe an toàn vào khung thép, đồng thời bảo vệ lối đi bộ.

Một loại hình xe cá nhân phổ biến khác tại Đài Loan là scooter. Người dân thường dùng phương tiện này để di chuyển đoạn ngắn, đặc biệt là kết nối từ nhà đến các trạm giao thông công cộng.

Hệ thống đèn tín hiệu ở Đài Loan hiển thị số giây còn lại trong chu kỳ đèn xanh cho phép người đi xe máy được lưu thông qua, còn người đi bộ băng qua đường.

Biển báo giao thông thời gian dành riêng cho người đi bộ. Vào ngày nghỉ, từ 11h00 đến 20h00, nút giao áp dụng pha đèn giao thông riêng cho người đi bộ, tức người đi bộ được phép băng qua đường theo mọi hướng khi đèn hiệu dành riêng bật, còn xe cộ phải dừng lại. Biển này thường xuất hiện ở khu thương mại hoặc những nơi đông người tại Đài Loan.

Một tấm biển báo cấm mọi loại xe từ 3 bánh trở lên. Tuyến phố này chỉ cho phép xe máy và xe đạp di chuyển.

Nhiều camera giao thông mới tại Đài Loan đang được nâng cấp để tích hợp AI, giúp phát hiện hành vi cụ thể và tự động gửi cảnh báo về trung tâm khi phát hiện các sự cố giao thông (tai nạn), phương tiện đi ngược chiều, hoặc người đi bộ xâm nhập lòng đường. Ngoài ra, nó còn dùng micrô để ghi nhận và phạt nguội các phương tiện gây tiếng ồn vượt quá mức decibel cho phép.