Nổi bật trên hành trình ấy là những món ăn đậm chất tinh hoa văn hóa, đại diện cho triết lý ẩm thực hài hòa giữa tài nghệ và sắc - vị - hương. Mỗi món ăn được các đầu bếp tái hiện trọn vẹn bản sắc truyền thống của trường phái ẩm thực này trong sự sáng tạo đầy tinh tế.

Giữa nhịp sống hiện đại huyên náo, Ngân Đình Sài Gòn vẫn là điểm đến không chỉ níu chân thực khách bởi sự lâu đời, mà còn giữ lửa cho nền ẩm thực giàu tính thẩm mỹ - nơi di sản hương vị hòa cùng hơi thở đương đại theo cách rất riêng. Để hiểu rõ hơn, nhà hàng mời thực khách khám phá 3 lựa chọn tinh tuyển mang đậm phong vị Quảng Đông (Trung Quốc) chỉ có tại Ngân Đình Sài Gòn.

Mở đầu là “Chả giò Ngân Đình” - món ăn tập trung vào kỹ thuật chiên và kết cấu được nặn khéo léo - nơi đôi tay tỉ mỉ quyết định trải nghiệm món ăn. Phần nhân tôm chủ đạo kết hợp củ năng giòn ngọt, gói bằng lớp tàu hủ ky mỏng rồi chiên vàng. Thành phẩm là lớp vỏ ngoài giòn nhẹ, phần nhân bên trong giữ được độ mọng nước và vị ngọt tự nhiên của củ năng. Khi dùng kèm nước chấm, chả giò đậm đà, giòn xốp bắt vị, thể hiện sự tinh luyện trong kỹ thuật chiên rán và sơ chế nguyên liệu tinh tế.

Khác biệt với chả giò, “Thịt Đông Pha” là đại diện tiêu biểu cho kỹ thuật om và kiểm soát thời gian nghiêm ngặt - một trong những nền tảng quan trọng của ẩm thực Quảng Đông. Phần thịt ba chỉ được cắt vuông vắn, om chậm trong hỗn hợp rượu và nước tương để đạt độ mềm mọng, lớp mỡ chuyển màu trắng trong nhưng vẫn giữ được cấu trúc nguyên vẹn. Nước sốt sánh nâu thấm đều từng thớ thịt, tạo nên sự cân bằng giữa vị béo, mặn và hậu vị thơm thanh từ rượu. Đây là lựa chọn phản ánh đúng chuẩn mực và chiều sâu hương vị kinh điển của nền ẩm thực phong phú này.

Nếu thịt Đông Pha nhấn mạnh sự kiên nhẫn và kiểm soát thời gian chính xác, “Hủ tiếu xào bò” lại thể hiện kỹ thuật xử lý lửa và nhịp tay đều đặn của người đầu bếp - yếu tố then chốt trong các món chiên xào của ẩm thực Quảng Đông. Sợi hủ tiếu được xào nhanh ở lửa lớn, để giữ được độ săn và chín tơi, kết hợp với thịt bò đảo vừa tay, giữ trọn vị ngọt, mềm thơm đặc trưng. Món ăn tinh giản nhưng đậm vị, đòi hỏi tính chuẩn xác trong từng thao tác, phản ánh nhịp tay và kỹ thuật được tôi luyện đỉnh cao của đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm.

Thông qua ba lựa chọn mỹ vị tinh tuyển, Ngân Đình Sài Gòn tiếp tục khẳng định vị thế của mình như một điểm đến dành cho những tín đồ đam mê ẩm thực Quảng Đông nguyên bản hay đơn giản là tìm kiếm trải nghiệm ẩm thực Trung Hoa hảo hạng.

Không gian nhà hàng được bố trí các bàn lớn và cửa lớn đón ánh sáng tự nhiên, lý tưởng cho các buổi tụ họp thân mật, bữa ăn gia đình hay những buổi gặp mặt đối tác.

Nhà hàng món ngon Quảng Đông nổi danh 3 thập kỷ tại TP.HCM

Nhà hàng Ngân Đình Sài Gòn sở hữu vị trí đắc địa tại phố Đồng Khởi nổi danh xuyên suốt 3 thập kỷ với thực đơn Quảng Đông truyền thống và phương pháp nấu ăn gia truyền. Mỗi món ăn là sự tổng hòa của hương vị tươi ngon được làm từ những nguyên liệu địa phương, và bày trí tính giản mang lại sự gần gũi như những bữa ăn gia đình. Không gian rộng, được bố trí các bàn lớn và cửa lớn đón ánh sáng tự nhiên, lý tưởng cho các buổi tụ họp thân mật, bữa ăn gia đình hay những buổi gặp mặt đối tác.

Địa chỉ: Nhà hàng Ngân Đình Sài Gòn | 52 - 54 - 56 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM

Liên hệ đặt bàn qua hotline: +84 (0)28 3982 6688 hoặc +84 (0)28 3982 6868