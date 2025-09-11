Điểm hẹn nghệ thuật tháng 9

Tối 20/9/2025, tại không gian sang trọng của Nhà hát Hồ Gươm, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội (Hanoi Philharmonic Orchestra) sẽ mang đến chương trình hòa nhạc đặc biệt mang tên “Vivaldi & Beethoven”. Đây là một trong những chương trình nghệ thuật được giới mộ điệu vô cùng mong chờ trong mùa thu năm nay.

Dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Honna Tetsuji - người nhiều năm gắn bó và để lại dấu ấn sâu sắc trong việc nâng tầm kỹ thuật và thẩm mỹ của nhạc giao hưởng Việt Nam, đêm diễn quy tụ những nghệ sĩ xuất sắc trong và ngoài nước.

Phần đầu chương trình sẽ mở màn với kiệt tác "Bốn Mùa" (Le quattro stagioni) của Antonio Vivaldi - một trong những tác phẩm được yêu thích nhất trong kho tàng âm nhạc hàn lâm thế giới.

Bốn concerto violin này là bức tranh âm thanh sinh động về chu kỳ tự nhiên, từ sức sống dào dạt của mùa xuân, cái nóng oi bức của hè, vẻ đẹp thu hoạch của mùa thu, đến sự khắc nghiệt nhưng trang nghiêm của mùa đông.

Hai nghệ sĩ violin tài năng Đỗ Phương Nhi và Chương Vũ sẽ đảm nhiệm vai trò độc tấu, mỗi người thể hiện những sắc thái khác nhau của thiên nhiên qua ngôn ngữ âm nhạc tinh tế.

Phần thứ hai của chương trình sẽ đưa khán giả đến với Concerto ba đàn Đô trưởng Op. 56 của Ludwig van Beethoven - một trong những tác phẩm ấn tượng nhất của nhạc trưởng thiên tài người Đức.

Bộ ba nghệ sĩ độc tấu đều là những tên tuổi đáng chú ý: NSND Bùi Công Duy - nghệ sĩ violin hàng đầu Việt Nam; Denis Shapovalov - nghệ sĩ cello quốc tế tài năng và Lương Khánh Nhi - gương mặt piano trẻ xuất sắc. Ba nghệ sĩ thuộc 3 thế hệ hứa hẹn mang lại cho chương trình những màn độc tấu và hợp tấu xuất sắc về mặt kỹ thuật và chạm tới những tầng sâu cảm xúc.

Hòa nhạc“Vivaldi & Beethoven” mang đến cho khán giả Việt cơ hội thưởng thức những âm thanh tinh hoa trong di sản âm nhạc của nhân loại, đồng thời là minh chứng cho nỗ lực khẳng định vị thế của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội trong dòng chảy âm nhạc cổ điển.

Cầu nối văn hóa và giá trị sống

Là một trong hai đơn vị đồng hành cùng đêm nhạc Vivaldi & Beethoven, ROX Group muốn mang di sản âm nhạc thế giới đến gần hơn với công chúng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân Thủ đô. Đây cũng chính là cách doanh nghiệp thể hiện cam kết kiến tạo những chuẩn sống văn minh, chung tay xây dựng phong cách sống tinh tế cho cộng đồng.

Trải qua 29 năm xây dựng và phát triển, ROX Group khẳng định vị thế là doanh nghiệp đầu tư đa ngành, tiên phong kiến tạo giá trị thuận ích cho cuộc sống thông qua hệ sinh thái phát triển đô thị & khu công nghiệp, dịch vụ, tài chính. Đề cao tinh thần Nhân văn - Đổi mới - Quốc tế, ROX Group không ngừng mở rộng quy mô, theo đuổi sự xuất sắc và lan tỏa chuẩn mực sống Đẹp - Chất - Sang.

ROX Group tin rằng những giá trị thuận ích trong cuộc sống không chỉ đến từ sự thịnh vượng kinh tế mà còn đến từ những tinh hoa nghệ thuật nuôi dưỡng tâm hồn, kết nối con người với những trải nghiệm ý nghĩa.

Nghệ sĩ violin Sarah Dragan trong hòa nhạc Tchaikovsky Night

Thông qua việc đồng hành cùng những sự kiện nghệ thuật đẳng cấp, từ "Các kiệt tác của chủ nghĩa cổ điển và lãng mạn" đến "Tchaikovsky Night" hay Gala ROXMei 2025 "Đẹp & Chất", ROX Group đã góp phần đưa công chúng Việt đến gần hơn với âm nhạc hàn lâm, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc nâng cao đời sống tinh thần và gu thẩm mỹ của cộng đồng.

Hòa nhạc “Vivaldi & Beethoven” sẽ là hành trình đưa khán giả chạm đến vẻ đẹp vượt thời gian của những kiệt tác âm nhạc cổ điển. Đây sẽ là khoảnh khắc khó quên với công chúng yêu nhạc Hà Nội, đồng thời mở ra kỳ vọng về những chương trình nghệ thuật đẳng cấp tiếp theo tại Nhà hát Hồ Gươm.

Lệ Thanh