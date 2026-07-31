Ngày 30/7, đoàn tàu Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS George Washington, tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG 62) và tàu khu trục USS Shoup (DDG 86), đã đến cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) bắt đầu chuyến thăm Việt Nam kéo dài từ ngày 30/7-5/8.

Chuyến thăm góp phần duy trì, phát triển quan hệ Việt Nam - Mỹ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước.

Sự kiện này tiếp tục khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Việt Nam trong việc đón tiếp các đoàn tàu quân sự nước ngoài đến thăm; góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Đây là lần thứ tư tàu sân bay Hải quân Mỹ thăm Đà Nẵng. Trước đó, tàu USS Carl Vinson (CVN-70) cập cảng năm 2018, USS Theodore Roosevelt (CVN-71) năm 2020 và USS Ronald Reagan (CVN-76) năm 2023.

Tàu sân bay USS George Washington hiện đang neo ở vịnh Đà Nẵng, cách bờ khoảng 1km, các thủy thủ di chuyển qua tàu du lịch cỡ nhỏ để vào bờ. Trong khi đó, tàu tuần dương USS Robert Smalls và tàu khu trục USS Shoup cập cảng Tiên Sa.

Sau lễ đón, giới báo chí và đại diện một số cơ quan chức năng địa phương được mời lên tham quan tàu sân bay.

Một số hình ảnh tàu sân bay USS George Washington:

Tàu sân bay USS George Washington đang neo ở vịnh Đà Nẵng

USS George Washington là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, chiếc thứ sáu thuộc lớp Nimitz và là chiếc thứ tư của Hải quân Mỹ được đặt theo tên Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ George Washington

Tàu có chiều dài 333m, rộng 78m, cao 74m, sở hữu sàn đáp rộng khoảng 18.000m², có khả năng mang theo khoảng 80 máy bay.

Theo giới thiệu, trên tàu có khoảng 5.000 sĩ quan, thủy thủ.

Bên trong khoang chứa máy bay của tàu, trong số này có tiêm kích F-35 trị giá khoảng 100 triệu USD

Tàu có khả năng mang theo khoảng 80 máy bay các loại với 8 phi đội bay

Trong thời gian thăm TP Đà Nẵng, nhóm chỉ huy đoàn tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Các nhóm sĩ quan và thủy thủ đoàn tham gia một số hoạt động cộng đồng tại Đà Nẵng như giao lưu văn nghệ, thể thao