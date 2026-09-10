Trường THPT Đỗ Mười (phường Yên Sở, Hà Nội) có tổng kinh phí đầu tư 300 tỷ đồng, rộng gần 8.000 m2, với kết cấu hình chữ U được thiết kế hiện đại. Điểm nhấn kiến trúc của trường là khối nhà học chính được thiết kế hình chữ U thông thoáng, không chỉ tối ưu ánh sáng tự nhiên và gió trời cho các phòng học mà còn tạo ra khoảng sân trung tâm xanh mát - nơi diễn ra những hoạt động ngoại khóa, thể thao sôi nổi.

Trước sáp nhập, dự án có tên là Trường THPT Hoàng Liệt, thuộc quận Hoàng Mai cũ. Khu vực này có 550.000 dân và thiếu tới 18 trường THPT công lập, nhiều nhất trong 30 quận, huyện cũ. Khi được khởi công vào tháng 4/2024, trường được kỳ vọng góp phần giảm áp lực thi lớp 10 trên địa bàn.

Năm 2025, Trường THPT Đỗ Mười chính thức đi vào hoạt động và tuyển sinh lớp 10 với 418 học sinh. Năm nay, trường tuyển sinh 745 chỉ tiêu, lấy điểm chuẩn vào lớp 10 là 20,5 điểm. Các phòng học trong trường đều khang trang, tiện nghi. Thiết kế nhiều cửa sổ bằng kính giúp phòng học đón ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác tươi sáng, gần gũi.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Đỗ Văn Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Đỗ Mười cho hay, trường hiện có 45 phòng học. Tất cả các phòng học đều có điều hòa, tivi và bảng từ chống lóa.

Ngoài ra, trường có hơn 10 phòng chuyên đề, chức năng được thiết kế để phù hợp với từng môn học: phòng stem, phòng sinh học...

Phòng thư viện rộng 800 m2, có thể chứa 40.000 đầu sách với bàn ghế, máy tính để bàn... phục vụ cho việc học tập. Trong năm học 2026-2027, Trường THPT Đỗ Mười có 27 lớp (gồm 10 lớp 11 và 17 lớp 10), tổng 1.169 học sinh.

Ông Đỗ Văn Nam cho biết, với cơ sở vật chất như hiện nay, trường có thể đáp ứng được tối đa 40 lớp học, qua đó phục vụ nhu cầu học tập tối đa cho khoảng 1.800 học sinh.

Nối giữa tòa nhà chính với khu hiệu bộ phía sau là mái che di động giúp che mưa, nắng khi trường tổ chức các hoạt động. Đồng thời với thiết kế hình chữ U, các dãy hành lang đều được đón nắng, gió tự nhiên khiến không gian bên trong lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng.

Ông Đỗ Văn Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Đỗ Mười cho biết nhà trường hướng tới xây dựng thế hệ học sinh năng động, sáng tạo, hội nhập quốc tế; đồng thời duy trì bản sắc văn hoá, tinh thần hiếu học và truyền thống tôn sư trọng đạo. Trong giai đoạn phát triển mới, mục tiêu của Trường THPT Đỗ Mười là trở thành một mô hình giáo dục tiên tiến, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo ra nhiều giá trị bền vững cho cộng đồng.