6h30, sân trường THCS Trần Duy Hưng rực rỡ sắc màu trong buổi tựu trường. Hôm nay, hơn 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước bước vào năm học mới với lễ khai giảng đặc biệt. Năm nay, lễ khai giảng được tổ chức từ 7h30 đến 8h30 ngày 5/9, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Cô giáo Vũ Thùy Hoa Vân (THCS Trần Duy Hưng - áo dài xanh) check-in cùng phụ huynh, học sinh trong khoảnh khắc hân hoan chào đón năm học mới.

Gần 2.400 học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng cùng hòa ca bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” ngay sau khi tiếng trống khai trường vang lên.

Tại Trường THCS Yên Viên (xã Phù Đổng, Hà Nội), ngay từ sáng sớm, học sinh các khối cũng ổn định chỗ ngồi trong sân trường. Các nhóm học sinh vui vẻ cười nói trong buổi gặp lại nhau cùng bắt đầu một năm học mới.

Trước khi buổi lễ khai giảng diễn ra, các nữ sinh lớp 7 cùng nhau chơi oản tù xì trong bầu không khí rộn ràng.

Ngọc Bích (học sinh lớp 8 Trường THCS Yên Viên) tranh thủ tết lại tóc cho cô bạn thân ngồi phía trên mình. "Một kỳ nghỉ hè dài khiến chúng em rất nhớ nhau. Quay lại trường lớp, chúng em đều chuẩn bị sẵn sàng cho một năm học mới thật năng động và hiệu quả", Ngọc Bích nói.

Một nam sinh có chút ngái ngủ trong buổi sáng đến trường sớm.

Nhiều em tranh thủ mang theo cuốn truyện tranh, ngồi tận hưởng trong bầu không khí mùa thu mát mẻ.

Học sinh khối lớp 6 rạng rỡ, vui tươi trong ngày đầu tới trường mới.

8h15, lễ chào cờ trang nghiêm diễn ra. Toàn thể học sinh Trường THCS Yên Viên đứng dậy làm lễ chào cơ, hát vang Quốc ca.