Một sân bóng chuyền ở vùng quê xứ Nghệ những ngày qua bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Hàng loạt hình ảnh, clip ghi lại cảnh khán đài nhiều tầng được dựng chủ yếu bằng tre, mét bao quanh sân khiến nhiều người trầm trồ, thích thú.

Dưới các bài đăng, nhiều người bày tỏ bất ngờ trước sự sáng tạo của người dân địa phương. Không ít bình luận cho rằng đây có thể là “sân bóng làng đẹp và độc đáo nhất Nghệ An”.

Khán đài sân bóng chuyền bằng tre, mét ở xứ Nghệ gây "bão mạng". Ảnh: Bảo Hộ

Theo tìm hiểu, sân bóng chuyền đặc biệt này nằm trong khuôn khổ Lễ hội Hoa gạo xã Nhân Hòa, dự kiến diễn ra từ ngày 19-22/3. Thời điểm này cũng là lúc hoa gạo (hoa mộc miên) nở đỏ rực hai bên bờ sông Lam, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng quê xứ Nghệ. Đây là năm thứ 3 địa phương tổ chức lễ hội.

Lễ hội Hoa gạo năm nay có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú như đua thuyền, bóng chuyền nam – nữ, kéo co, bắn nỏ… Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật vào tối 20/3 với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó còn có các cuộc thi trình diễn người đẹp và không gian ẩm thực phục vụ du khách.

Trong các môn thi đấu, bóng chuyền luôn là nội dung thu hút đông đảo người dân theo dõi. Những năm trước, khán giả thường đứng kín quanh sân, nhiều người phải chen chúc để xem thi đấu do không có khán đài.

Năm nay, UBND xã Nhân Hòa đã quyết định dựng khán đài bao quanh sân bóng chuyền nhằm tạo không gian thuận tiện để người dân và du khách theo dõi các trận đấu.

Công trình sử dụng chủ yếu bằng tre, mét là những nguyên liệu có sẵn tại địa phương. Ảnh: Bảo Hộ

Khán đài được thiết kế 4 tầng bậc, bao quanh toàn bộ sân bóng, phía dưới có các bậc thang lên xuống. Phần trên cùng được trang trí bằng cờ đỏ sao vàng, tạo nên khung cảnh vừa rộn ràng vừa mang đậm nét làng quê.

Là người đề xuất ý tưởng, ông Nguyễn Văn Quế - Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa cho biết công trình được hoàn thành sau khoảng 2 tháng thi công.

Theo ông Quế, khán đài được dựng từ cọc bê tông kết hợp khoảng 700 cây tre, mét. Nguồn tre, mét chủ yếu được thu hoạch từ khu vực rừng sản xuất của đồng bào dân tộc Thái trên địa bàn.

“Công trình được người dân cùng chính quyền địa phương chung tay thực hiện. Tổng kinh phí khoảng vài chục triệu đồng. Tuy không kiên cố như bê tông cốt thép nhưng khá chắc chắn và thân thiện với môi trường”, ông Quế chia sẻ.

Lãnh đạo xã cho biết thêm, năm 2025 khu vực tổ chức lễ hội từng bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ nên nhiều hạng mục phải sửa chữa, nâng cấp. Trong điều kiện kinh phí hạn chế, phương án làm khán đài tre được xem là lựa chọn phù hợp.

Xã Nhân Hòa hiện được sáp nhập từ 4 địa phương gồm: Tam Sơn, Đỉnh Sơn, Cẩm Sơn và Hùng Sơn. Việc tổ chức lễ hội không chỉ nhằm quảng bá cảnh sắc thiên nhiên mà còn là dịp để gắn kết cộng đồng và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất bên sông Lam.

Điều khiến chính quyền địa phương bất ngờ là những hình ảnh về sân bóng chuyền với khán đài tre được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận.

“Chúng tôi không nghĩ rằng sân bóng lại được mọi người quan tâm và yêu thích đến vậy. Mấy ngày nay, nhiều người từ các nơi khác cũng tìm đến xem và chụp ảnh. Qua hai lần tổ chức lễ hội trước, chúng tôi nhận thấy những điều mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên thường tạo được thiện cảm với du khách”, ông Quế nói.

Theo dự kiến, Lễ hội Hoa gạo năm nay có thể đón khoảng 15.000 du khách đến tham quan và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.