Cách đây 3 năm, xuất phát từ mong muốn phủ xanh không gian sống và có thêm góc thư giãn, vợ chồng chị Cao Thị Minh Ngọc (phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) bắt tay vào làm vườn trên cao ở tầng 2, diện tích 25m2.

Đầu năm 2025, họ quyết định cải tạo thêm không gian tầng 3, làm thành khu vườn rộng 60m2 để thỏa mãn đam mê trồng trọt các loại rau trái.

“Mình tận dụng thùng xốp, thùng sơn cũ, chậu cây cảnh và gom đất đã qua sử dụng… để làm vườn, vừa tiết kiệm chi phí, vừa chủ động sáng tạo theo sở thích.

Tuy ban đầu chưa có kinh nghiệm nhưng mình học hỏi và cải thiện dần dần. Sau một thời gian thì vườn ổn định, gia đình mình cũng có đủ nguồn rau trái cây nhà lá vườn để dùng quanh năm”, chị Ngọc kể.

Khu vườn trên cao được chị Ngọc tự tay thiết kế và hoàn thiện dần từng hạng mục theo khả năng

Một góc vườn nổi bật với vài chậu hoa rực rỡ

Trong vườn, chị chủ yếu trồng các giống rau, trái theo mùa, đặc biệt ưu tiên những loại mà các thành viên trong gia đình yêu thích. Theo chị, mùa nào thức nấy, việc trồng trọt theo mùa sẽ hạn chế được côn trùng gây hại và sâu bệnh.

Mùa hè, chị thường trồng rau ăn lá như mùng tơi, rau muống và các giống dưa như dưa lưới, dưa bở, dưa hấu.

Riêng vụ dưa, nữ gia chủ chia thành từng đợt, mỗi đợt khoảng 30-40 gốc, cho thu hoạch “mỏi tay”, vừa ăn vừa biếu.

Mùa hè, khu vườn sân thượng tràn ngập các loại dưa

Chị Ngọc chinh phục thành công dưa lưới - giống cây ưa nắng, khó trồng nhưng ăn ngọt mát

Còn mùa đông, chị ưu tiên các giống cây ưa lạnh như súp lơ, mướp đắng, bắp cải, củ cải và cà chua nhiều màu.

Việc trồng đa dạng các loại rau trái giúp gia đình chị có nguồn thực phẩm đa dạng, dễ dàng cải thiện và bổ sung dinh dưỡng cho bữa ăn hàng ngày.

Ngoài ra, tùy thời điểm và điều kiện thời tiết, chị Ngọc còn trồng nhiều loại hoa như hoa huệ, dạ yến thảo, địa thảo, cúc vạn thọ, hoa thược dược, hoa hướng dương..., bài trí khắp các khu vực trong và quanh nhà để tô điểm không gian sống.

Vườn được chăm sóc theo phương pháp tự nhiên để đảm bảo an toàn cho môi trường và sức khỏe con người

Ngoài rau trái trong vườn, chị Ngọc còn trồng nhiều loại hoa quanh nhà để không gian sống thêm tràn ngập hương sắc

Chị Ngọc cho hay, để làm vườn trên cao hiệu quả, khâu trộn và ủ đất rất quan trọng.

Chị phải ủ đất với vôi rồi phơi nắng 1-2 ngày, sau đó trộn tiếp với phân chuồng hoai mục cùng chất làm tơi xốp đất và men cám đã ủ vi sinh.

Hỗn hợp đất trộn sẽ được đậy kín trong khoảng 2 tuần để loại bỏ mầm bệnh và đảm bảo vi sinh có lợi phát triển tốt.

“Đặc biệt với các loại dưa và cà chua, nếu đất làm không kĩ sẽ khiến cây dễ bị héo xanh”, nữ gia chủ nói thêm.

Nhờ được chăm sóc khoa học mà rau trái trong vườn phát triển tốt, cho thu hoạch "mỏi tay"

Ngoài sử dụng trong gia đình, nữ gia chủ còn chia sẻ thành quả lao động với bạn bè, người thân và hàng xóm

Ngoài ra, chị cũng chú ý bố trí cây trồng hợp lý để cây sống khỏe, cho năng suất. Cụ thể, phần giàn bao quanh tường được thiết kế cho cây thân leo.

Còn lại, ở giữa vườn được phân thành các tầng, lớp xen kẽ để đảm bảo những giống rau trái ưa bóng râm hay cần nắng đều có đủ môi trường và điều kiện để phát triển tốt nhất.

Bên cạnh đó, chị Ngọc cũng phun phòng trừ sâu bệnh định kỳ 10 ngày một lần bằng nước vôi trong.

“Mùa nào làm vườn cũng có ưu, nhược điểm riêng. Vì vậy, ngoài khâu ủ, trộn đất và sắp xếp cây trồng hợp lý, mình còn ưu tiên chọn giống F1 và trồng đúng vụ để quá trình làm vườn hiệu quả, rau trái cho năng suất cao”, chị chia sẻ.

Chị Ngọc xem việc làm vườn như một cách để thư giãn, giải tỏa đầu óc và chủ động được nguồn rau trái sạch cho bữa ăn thường ngày của cả nhà

Bữa ăn giản dị của các thành viên từ rau sạch trong vườn

Hằng ngày, chị Ngọc tranh thủ lên vườn và chăm sóc rau trái vào lúc sáng sớm và chiều tối. Cuối tuần có thêm thời gian rảnh rỗi, chị sẽ chăm vườn nhiều hơn.

Chị thừa nhận, từ khi có khu vườn trên cao, các bữa ăn của gia đình 3 người trở nên đảm bảo và phong phú hơn. Ngoài ra, các thành viên cũng có thêm không gian thư giãn xanh mát tại gia, giúp giải tỏa căng thẳng sau những bộn bề, áp lực từ công việc và cuộc sống.

“Cứ lúc rảnh là mình lại lên vườn chăm chút cùng các thành viên trong gia đình. Vườn chính là nơi gắn kết, vun vén tình cảm yêu thương”, chị Ngọc bày tỏ.

