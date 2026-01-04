Bùi Lan Hương gợi cảm trên sân khấu.

Tối 3/1/2026, chương trình Giao hưởng mùa yêu diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm với sự góp mặt của Tuấn Hưng, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương và Uyên Linh.

Bùi Lan Hương mở màn với 4 ca khúc: Một ngày hay trăm năm, Ngày chưa giông bão, Tình ca và khiến khán giả vô cùng thích thú khi thể hiện Tết gòy cưới luôn mang đến trong khán phòng không khí rộn ràng, vui nhộn của đám cưới miền Tây sông nước.

Ca khúc là sáng tác của Bùi Lan Hương cùng các “chị đẹp” trong chương trình Đạp gió rẽ sóng mà cô tham gia gần đây. Không dừng ở đó, khán giả cũng lần đầu được thưởng thức màn song ca của Tuấn Hưng và Bùi Lan Hương với hit Vẫn nhớ gắn liền tên tuổi của nam ca sĩ.

Sau màn song ca, khi nói về Bùi Lan Hương nam ca sĩ có chút ngập ngừng khiến khán giả nghĩ anh quên tên cô. Nhưng Bùi Lan Hương hiểu ý Tuấn Hưng nên nhắn nhủ: "Anh đừng giới thiệu em là cô gì ấy ấy của Duku (biệt danh Dũng Khùng - đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) đấy nhé!” làm khán giả bật cười.

Bùi Lan Hương và Tuấn Hưng.

Cả hai cũng có những màn đối đáp thú vị làm cho khán giả vỗ tay không ngớt. Tuấn Hưng chia sẻ, nếu có nhiều thời gian hơn còn muốn hát song ca với Bùi Lan Hương các ca khúc khác.

Ở phần biểu diễn solo, Tuấn Hưng lần lượt đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau với những ca khúc tên tuổi như: Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh, Gấp đôi yêu thương, Tình yêu tôi hát và 2 ca khúc mới anh sáng tác là Trời vẫn xanh ở phía trước và Em nằm trong album Chạm vừa ra mắt.

Tuấn Hưng tâm sự khi những biến cố vừa xảy ra trong cuộc sống, đặc biệt khi người mẹ yêu thương không còn trên đời, có lúc nam ca sĩ nghĩ rằng mình khó thoát ra được nỗi buồn đeo bám. Chính trong quãng thời gian đó, mọi tâm tư Tuấn Hưng đều gửi gắm vào các khúc mình sáng tác. Và trong những buổi viết nhạc, làm việc với nghệ sĩ hoà âm phối khí cũng như sự cộng hưởng tích cực từ gia đình, người thân đã thôi thúc Tuấn Hưng trở lại với ánh đèn sân khấu.

Tuấn Hưng

Tiếp nối Tuấn Hưng, không gian khán phòng được tô điểm bởi sự ngọt ngào, ấm áp của tiếng hát Uyên Linh. Thưởng thức loạt ca khúc nằm lòng: Người hát tình ca, Giữa đại lộ Đông Tây, Như giấc mơ dài, Anh, Khi giấc mơ về… nhiều khán giả lớn tuổi cũng đắm chìm trong từng giai điệu, lời ca mà Uyên Linh mang đến.

Màn song ca giàu cảm xúc của Uyên Linh và Quốc Thiên trong Mong manh tình về cũng là một điểm nhấn của chương trình. Giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông Hà Nội, khán giả Giao hưởng mùa yêu dường như “tan chảy” khi giọng hát trữ tình Quốc Thiên vang lên trên sân khấu.

Màn song ca giàu cảm xúc của Uyên Linh và Quốc Thiên.

Những ca khúc thể hiện nỗi niềm day dứt trong tình yêu: Thiếu em như thiếu mặt trời, Kẻ say tình, Tự dưng thành người lạ, Anh đau từ lúc em đi, Rất lâu rồi mới khóc… qua giọng hát của anh khiến khán giả bồi hồi.

Cuối chương trình, các nghệ sĩ cùng lên sân khấu thể hiện ca khúc nổi tiếng Lắng nghe mùa xuân về thay lời chào tạm biệt và cũng là lời chúc mừng năm mới đến khán giả.