Ngày 2/12, tờ Spotv News đưa tin công ty Gold Medalist thông báo hợp đồng của Kim Sae Ron hết hạn và sẽ không tái ký.

Hồi tháng 5, Kim Sae Ron lái xe gây tai nạn khi say, đâm vào máy biến áp và cây cối bên đường. Sau đó, cô không dừng lại cho đến khi bị cảnh sát bắt giữ. Kim Sae Ron từ chối đo nồng độ cồn và yêu cầu xét nghiệm máu. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn là 0,2%, vượt quá 0,08% so với tiêu chuẩn.

Máy biến áp bị hỏng khiến cho cả khu vực bị mất điện hơn 4 giờ, đèn giao thông ngừng hoạt động khiến xe cộ ùn tắc nghiêm trọng. Vụ việc cũng gián tiếp ảnh hưởng sinh hoạt của người dân.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông Kim Sae Ron gây ra.

Sau tai nạn, Kim Sae Ron xin lỗi công khai nhưng dư luận không chấp nhận. Sau khi xem CCTV, cư dân mạng nghi ngờ Kim Sae Ron cố tình kéo dài thời gian bằng việc yêu cầu xét nghiệm máu thay vì đo nồng độ cồn.

Vì scandal, Kim Sae Ron buộc phải dừng lại tất cả các dự án đang quay, bao gồm bộ phim "Hunting Dogs" của đài Netflix và Trolley của đài SBS. Tháng 11, Kim Sae Ron chia sẻ phải làm thêm ở quán cà phê vì gặp khó khăn trong cuộc sống sau khi tạm dừng hoạt động nghệ thuật.

Kim Sae Ron kết thúc sự nghiệp ở tuổi 22 sau bê bối say rượu gây ra tai nạn giao thông.

Gần đây, Kim Sae Ron lại gây sốc khi say xỉn trong tiệc sinh nhật. Nữ diễn viên gửi thiệp mời cho bạn bè và thông báo đã chuẩn bị rượu cho bữa tiệc nên cô lại bị chỉ trích vì không cai rượu sau bê bối.

Kim Sae Ron mất sự nghiệp, công ty quản lý chấm dứt hợp đồng sau bê bối gây ra vụ tai nạn giao thông.

Vì lái xe khi say rượu, ngôi sao nhí Hàn Quốc phải trả giá đắt khi bị người hâm mộ quay lưng, công ty quản lý không tái ký khiến sao nữ có nguy cơ chấm dứt sự nghiệp và giấc mơ diễn xuất khi chỉ mới 22 tuổi.

Kim Sae Ron sinh năm 2000, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2009 thông qua bộ phim "Traveller". Năm 2014, cô được trao giải "Diễn viên mới xuất sắc" của Giải thưởng Rồng xanh. Một số tác phẩm tiêu biểu của cô gồm "The man from no where", "The neighbor", "Nanhole", "A girl at my door", "Thiếu nữ phù thủy quyết đấu"...

Vi Lê