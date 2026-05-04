Ngày 4/5, Sohu đưa tin một sự cố xảy ra vào tối 3/5 tại Lễ hội âm nhạc Bubble Island ở Thiên Tân khi gió mạnh bất ngờ khiến một sân khấu bị nghiêng nghiêm trọng và sập một phần. Tình huống nguy hiểm buộc ban tổ chức phải tạm dừng chương trình, đồng thời phát thông báo khẩn để sơ tán khán giả.

Các video tại hiện trường cho thấy màn hình LED và hệ thống khung sân khấu rung lắc dữ dội, có nguy cơ đổ sập. Nhân viên liên tục phát loa yêu cầu mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

Một số khán giả cho biết thời điểm xảy ra sự cố, các nghệ sĩ Trương Trì và Lý Ngang Tinh đang biểu diễn tại sân khấu SOSO, trong khi khu vực bị ảnh hưởng là sân khấu BUZZ nằm bên cạnh.

Do 2 sân khấu có hệ thống hình ảnh liên kết, sự cố nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn bộ khán giả.

Sau sự cố, diễn viên Trương Trì cũng đăng bài nhắc nhở mọi người chú ý an toàn. Ban tổ chức xác nhận nguyên nhân do gió mạnh và cho biết toàn bộ nội dung biểu diễn tại sân khấu BUZZ đã được chuyển sang sân khấu SOSO để tiếp tục chương trình.

Đến khoảng 18h cùng ngày, các hoạt động biểu diễn được nối lại sau khi tình hình được kiểm soát. Ban tổ chức đồng thời trấn an khán giả và khuyến khích tiếp tục tham gia lễ hội.

Theo thông tin công bố, Lễ hội âm nhạc Bubble Island 2026 diễn ra từ ngày 2-4/5 tại quảng trường âm nhạc ven biển Đông Cương với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Thượng Văn Tiệp, Phạm Hiểu Huyên, Trần Kỳ Trinh, Ngô Kiến Hào, Trương Tử Mặc, Trương Trì, Trần Tịnh Phi...

