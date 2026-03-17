Theo truyền thông Trung Quốc, ngay từ đầu chương trình, khi đứng trên đạo cụ con thuyền để di chuyển và giao lưu với khán giả, Thái Y Lâm (46 tuổi) bất ngờ gặp sự cố khi thiết bị rung lắc mạnh nhiều lần. Nữ ca sĩ phải hủy một số động tác vũ đạo và bám vào thanh chắn để giữ thăng bằng.

Thái Y Lâm gặp sự cố ngay tiết mục mở màn.

Đến phần trình diễn ca khúc Fish Love, sân khấu tiếp tục trục trặc với mô hình cuốn sách có cơ chế tự lật trang. Khi bài hát gần kết thúc, đạo cụ bất ngờ nghiêng và lật mạnh ra phía ngoài, khiến Thái Y Lâm suýt ngã.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng bám vào điểm tựa và hoàn thành tiết mục trong trạng thái bình tĩnh, trong khi ê-kíp lập tức kiểm tra hệ thống.

Chưa dừng lại, ở tiết mục Compromise, nữ ca sĩ phải đứng trên kim phút của một mô hình đồng hồ khổng lồ để biểu diễn. Thiết bị này được cho là gặp lỗi kỹ thuật, khiến cô giật mình ngay trên sân khấu.

Chuỗi sự cố liên tiếp khiến khán giả lo lắng. Nhiều người để lại bình luận trên mạng xã hội như: “Chỉ cần cô ấy an toàn là được”, “Đạo cụ hôm nay quá nhiều vấn đề, may mà cô ấy vẫn rất bình tĩnh”...

Các đêm diễn mở màn tại Trung Quốc được giản lược đáng kể nhiều đạo cụ mang tính biểu tượng.

Đáng chú ý, khi tour Pleasure được tổ chức tại Trung Quốc, nhiều chi tiết dàn dựng đã được điều chỉnh, các đạo cụ biểu tượng như rắn khổng lồ, bò tót lễ hội hay heo vàng được giản lược.

Dù sân khấu thay đổi và liên tục gặp sự cố, Thái Y Lâm vẫn giữ phong độ ổn định, thể hiện sự chuyên nghiệp và bản lĩnh sân khấu. Chặng lưu diễn tại Trung Quốc kéo dài từ 7/3-19/7, đi qua nhiều thành phố lớn như Thành Đô, Hạ Môn, Trùng Khánh, Tô Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh, Thẩm Dương...

Màn "cưỡi rắn" gây sốc của Thái Y Lâm tại Taipei Dome.

Trước đó, Thái Y Lâm đã tổ chức chuỗi concert Pleasure kéo dài 3 đêm tại Taipei Dome với tổng chi phí sản xuất khoảng 28,6 triệu USD (gần 760 tỷ đồng).

Chương trình được xây dựng như một “vũ trụ nghệ thuật” gồm 5 chương và 6 không gian mang màu sắc điện ảnh, kết hợp sân khấu đa tầng, hệ thống LED, ánh sáng và kỹ xảo quy mô lớn.

Sự cố trong đêm diễn ở Hạ Môn:

Nguồn: Sinchew, TVBs