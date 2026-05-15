Lời hứa đầu tiên vừa phát sóng tập 9 và ngay lập tức gây tranh cãi vì tình huống vô lý. Trong trường đoạn top 3 hoa hậu tương tác với trẻ vùng cao để quay clip quảng cáo cho kem chống nắng, hoa hậu Vi Minh mặc định cho các em nhỏ nguyên tắc trước khi ăn phải bôi kem chống nắng. Trong khi đó, đám trẻ vừa chơi đùa ngoài trời hơn hết phải rửa tay sạch sẽ trước khi ăn để loại bỏ vi khuẩn. Đây là nguyên tắc cơ bản để bảo vệ sức khoẻ mà trẻ được dạy từ khi còn học mẫu giáo.

Chính vì vậy, ngay sau khi lên sóng, tình huống này lập tức khiến khán giả phản ứng. Đoạn clip trên VTV Giải trí hút hơn 10 nghìn lượt thích nhưng hầu hết bình luận để thể hiện sự bức xúc với chi tiết vô lý này. Bạn Vân Lê nhận xét: "Mình là cô giáo. Mình tưởng trước khi ăn bánh chuối là rửa tay thật sạch thế mà hoá ra là bôi kem chống nắng".

Tình huống vô lý khiến khán giả phản ứng.

Trên VTV Giải trí khán giả để lại nhiều comment về tình huống này và gọi tên đạo diễn cũng như biên kịch vì đã để tình huống vô lý xuất hiện trên phim.

Trước khi ăn phải bôi kem chống nắng? Phải rửa tay chứ đạo diễn ơi; Ăn bánh chuối phải bôi kem chống nắng làm gì ạ? Từ trước đến nay câu 'rửa tay trước khi ăn' là sai nha mọi người; Đạo diễn ơi sao có đoạn "trước khi ăn lại phải gì nào" - "phải bôi kem chống nắng". Ảo quá ảo và không hợp lý. Thà bảo phải rửa tay sạch rồi ăn xong thì cùng bôi kem chống nắng và vui chơi tiếp thì có hợp lý không; Tất cả khán giả đều bị đạo diễn lừa: trước khi ăn bánh chuối không phải là rửa tay mà là bôi kem chống nắng... là những bình luận của khán giả.

Lời hứa đầu tiên là bộ phim về đề tài hoa hậu hiếm hoi lên sóng truyền hình. Phim phát sóng thứ 5-6 hàng tuần trên VTV3.